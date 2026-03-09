【オーディオブック3月人気ランキング】日経平均株価の史上最高値更新で投資熱がアップ。1位は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（ 本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、当社が運営する会員数300万人超、オーディオブック書籍ラインナップ数No.1（※1）のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」における、オーディオブック月間ランキング3月付（2026/2/1～2/28）を発表します。

※1.日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査。

「audiobook.jp」のオーディオブック作品（※2）のダウンロード数または再生ユニークユーザー数をもとに順位付けした、3月付（2026/2/1～2/28）の「単品購入作品（※3）」と「聴き放題対象作品」におけるランキング トップ10を発表します（※4）。

※2.書籍がもとになっているオーディオブック作品に限定。ポッドキャスト等は除きます。

※3.「単品購入作品」のランキングは直近3ヶ月間（2025/12/1～2026/2/28）の期間に販売開始された作品を対象としています。

※4. 「単品購入作品」のランキングはダウンロード数、「聴き放題対象作品」のランキングは再生ユーザー数で順位付けしています。

■ランキングサマリー

2月下旬の日経平均株価の史上最高値更新を受け、オーディオブックでも投資熱が波及。単品購入ランキングでは、再現性の高い投資術を紹介した『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』が1位を獲得しました。

また、2位の『SHOE DOG（シュードッグ）』（ナイキ創業者自伝）や4位の『サードドア』など、世界的な起業家や成功者のマインドを追体験できるビジネス書が上位に入りました。

聴き放題ランキングでは、1位に住野よる氏の『か「」く「」し「」ご「」と「』が登場。青春小説の旗手による多視点な物語が、8人のナレーター陣による瑞々しい演技とともに多くのユーザーに届けられました。また、3位の直木賞受賞作『藍を継ぐ海』は、各話の舞台に合わせ、その地域出身のナレーターを起用するなど方言表現にもこだわっています。

9位には人気資格の対策書『2025-2026年版 みんなが欲しかった！ FPの教科書3級』がランクイン。多忙な日常の中で、通勤時間や家事の合間などの“耳のスキマ時間”を活用し、効率的に資格取得を目指す学習スタイルの広がりがうかがえます。

■「audiobook.jp」単品購入ランキング トップ10・3月付（2026/2/1～2/28）

1位 『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え

・著者：たーちゃん

・出版社：ダイヤモンド社

・ナレーター：河口薫

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274049

・販売開始日： 2026/1/16

・作品紹介：４度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された個人投資家が、50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南！

再現性の高い３つの投資法をマスターすれば、働きながらでも「一生困らないお金」を稼げるようになる！ 勝率アップのカギとなる「投資レポート」の書き方や、利益を最大化する「+α」のティップスも徹底指南する。

2位 『SHOE DOG（シュードッグ）』SHOE DOG（シュードッグ）

・著者：フィル・ナイト,大田黒奉之／訳

・出版社：東洋経済新報社

・ナレーター：市村徹

・配信URL：https://audiobook.jp/product/273861

・販売開始日： 2026/1/16

・作品紹介：1962年晩秋、24歳のあるアメリカ人が日本に降り立った。のちに世界最強のブランドの一つとなる、ナイキの創業経営者だ。神戸にあるオニツカがつくるシューズ「タイガー」に惚れ込んでいた彼は、オニツカのオフィスを訪れ、自分にタイガーをアメリカで売らせてほしいと役員たちに売り込んだ。人生を賭けた挑戦が、このとき始まった！

父親から借りた50ドルを元手に、アディダス、プーマを超える売上げ300億ドルの会社を創り上げた男が、ビジネスと人生のすべてを語る！

3位 『なぜあの人は初対面で信頼されるのか 元JAL国際線チーフパーサーだけが知っている、人の心をつかむ極意』なぜあの人は初対面で信頼されるのか 元JAL国際線チーフパーサーだけが知っている、人の心をつかむ極意

・著者：山本洋子

・出版社：日本能率協会マネジメントセンター

・ナレーター：深井日菜子

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274053

・販売開始日： 2026/1/22

・作品紹介：ビジネスにおいて、人から信頼されていると実感できることで仕事へのやりがいや意欲が高まり、充実したビジネスライフを送ることができます。

本書では、25年間CAとして現場でサービスにあたり、エグゼクティブの振る舞いや人への対応力を目の当たりにしてきた著者が、「信頼される人とはどんな人か」にフォーカスし、その振る舞いを紹介。

初対面でも人の心をつかみ、信頼される人物になるための秘訣を解説します。

4位 『サードドア』

（アレックス・バナヤン,大田黒奉之／訳、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/273874

5位 『ビジネスパーソンのための使える行動経済学～ナッジ理論で人と組織が変わる』

（竹林正樹、大和書房刊）

https://audiobook.jp/product/273853

6位 『50歳から何を学ぶか 賢く生きる「教養の身につけ方」』

（池上彰、PHP研究所刊）

https://audiobook.jp/product/274042

7位 『「分かりやすい文章」の技術 新装版 読み手を説得する18のテクニック』

（藤沢晃治、講談社刊）

https://audiobook.jp/product/273870

8位 『土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る』

（藤井一至、講談社刊）

https://audiobook.jp/product/273873

9位 『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』

（井上慎平、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/273867

10位 『もうけの仕組み： ビジネスモデル大図鑑 404社を徹底検証！』

（会社四季報業界地図編集部／編,井上達彦／監修、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/274058

■「audiobook.jp」聴き放題ランキング トップ10・3月付（2026/2/1～2/28）

1位 『か「」く「」し「」ご「」と「』か「」く「」し「」ご「」と「

・著者：住野よる

・出版社：新潮社

・ナレーター： 古屋亜南,小鹿なお ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274245

・販売開始日： 2026/1/30

・作品紹介：5人の男女、それぞれの秘密。知っているようで知らない、お互いの想い。

みんなには隠している、少しだけ特別な力を持った高校生5人。別に何の役にも立たないけれど、そのせいで、クラスメイトのあの子のことが気になって仕方ない――。

それぞれの「かくしごと」が照らし出す、お互いへのもどかしい想い。甘酸っぱくも爽やかな男女5人の日常を鮮やかに切り取った、共感必至の青春小説。

2位 『成瀬は都を駆け抜ける【一話先行配信】』成瀬は都を駆け抜ける【一話先行配信】

・著者：宮島未奈

・出版社：新潮社

・ナレーター： 山根綺,佐藤榛夏 ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/audiobook/273109

・販売開始日： 2026/1/15

・作品紹介：シリーズ累計180万部突破の大人気シリーズ、遂に完結！

晴れて京大生となった成瀬あかり。一世一代の恋に破れた同級生、「達磨研究会」なる謎のサークル、簿記YouTuber……。千年の都を舞台に、ますます個性豊かな面々が成瀬あかり史に名を刻む中、幼馴染の島崎のもとには成瀬から突然速達が届いて……!? 全６篇、最高の主人公に訪れる大団円を見届けよ！

★本作は第一話「やすらぎハムエッグ」のみの先行配信版です。※全編は3月頃配信予定

3位 『藍を継ぐ海』藍を継ぐ海

・著者： 伊与原新

・出版社： 新潮社

・ナレーター：古里紗希,ミルノ純 ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274338

・販売開始日：2026/2/18

・作品紹介：第172回直木賞受賞！人間の生をはるかに超える時の流れを見据えた、科学だけが気づかせてくれる大切な未来。

数百年先に帰ってくるかもしれない。懐かしい、この浜辺に――。

徳島の海辺の小さな町で、なんとかウミガメの卵を孵化させ、自分ひとりの力で育てようとする、祖父と二人暮らしの中学生の女の子のお話など、『宙わたる教室』『月まで三キロ』『八月の銀の雪』の著者による、心揺さぶられる全五篇。

4位 『少年と犬』

（馳星周、文藝春秋刊）

https://audiobook.jp/product/273923

5位 『ジャッジメント』

（小林由香、双葉社刊）

https://audiobook.jp/product/274236

6位 『本当は怖い税金の話 元国税調査官が書いた 知らないと損する裏知識』

（大村大次郎、清談社Publico刊）

https://audiobook.jp/product/273879

7位 『ひと』

（小野寺史宜、祥伝社刊）

https://audiobook.jp/product/259586

8位 『もうけの仕組み： ビジネスモデル大図鑑 404社を徹底検証！』

（会社四季報業界地図編集部／編,井上達彦／監修、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/274058

9位 『2025-2026年版 みんなが欲しかった！ FPの教科書3級』

（滝澤ななみ、TAC出版刊）

https://audiobook.jp/product/274282

10位 『ST 警視庁科学特捜班 緑の調査ファイル』

（今野敏、講談社刊）

https://audiobook.jp/product/271992

■「audiobook.jp」聴き放題プラン詳細

月額1330円(税込)で対象作品が聴き放題のオーディオブックプランです。ビジネス書を中心に、小説、ラジオドラマ、ニュース、落語など幅広いジャンルの音声コンテンツを配信しています。初回2週間（14日間）は、無料でお試しも可能です。

詳細URL：https://audiobook.jp/user/membership/options/unlimited

