【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月から小幅に上昇

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2026年2月度の東京都心5区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）および全国6大都市（東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡）の大規模ビル※1のマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2026年3月号」を公表します。

※1：大規模ビル＝1フロア面積200坪以上の賃貸オフィスビル

※調査時点：2026年2月末現在および各年12月31日時点

東京都心5区 大規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月から小幅に上昇 潜在空室率も空室率同様に12ヵ月ぶりで上昇

空室率は前月比プラス0.04ポイントの1.10％となり、前月から小幅に上昇した。新築ビルの竣工や統合移転により現空床が生じた一方、拡張移転等で空室床の消化が進み、前月からはわずかな動きとなっている。潜在空室率も前月比プラス0.15ポイントの2.63％と、空室率同様に12ヵ月ぶりで上昇した。

＜空室率＆潜在空室率＞

東京都心5区 大規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 4ヵ月連続の上昇 上昇傾向が継続

募集賃料は4ヵ月連続の上昇となり、上昇傾向が継続している。新規募集時の賃料だけでなく継続賃料でもオーナー側が条件を引き上げる動きが広がっている。建築中ビルでテナント誘致が順調に進んでいることに加え、二次空室の発生が想定を下回っており、品薄感が一段と強まっている。

＜募集賃料＆募集面積＞

東京都心5区 大規模ビル 募集賃料 対前年同月比

2024年2月から25ヵ月連続でプラス

募集賃料の対前年同月比は、2024年2月から25ヵ月連続のプラスを記録している。直近4ヵ月の上昇ペースは9%前後で推移しており、コロナ禍前のピークを1ポイント近く上回っている。

＜募集賃料 対前年同月比＞

アナリストの視点

募集賃料は前月比では不安定な動きも見られるが、対前年同月比ではトレンドが比較的安定しており、賃料の上昇傾向は今後も続くと予想される。その一方で、足元の上昇ペースはインフレ率を上回る状況が続いているものの、鈍化の兆しが出始めている。既にコロナ禍前のピークを上回ったことから、上昇ペースが落ち着きを見せる可能性もあり、今後の動向が注目される。(市場調査室 今関豊和・津田宏美)

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

