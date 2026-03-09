[名古屋版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月から小幅な低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2026年2月度の名古屋市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2026年3月号名古屋」を公表します。

※1：主要エリア＝名古屋市名駅エリア・栄エリア・伏見エリア

※調査時点：2026年2月末現在および各年12月31日時点

支店長の視点

栄エリアでは今月「ザ・ランドマーク名古屋栄」と「栄トリッドスクエア」の2棟の大規模ビルが竣工を迎える。両ビルともにオフィス部分は順調にテナント誘致が進み、既に高い内定率にある模様だ。自社施設からの移転等により、二次空室の発生は供給量に対して低い水準に止まる可能性が高い。大口の面積を希望するテナントにとって選択肢は一段と狭まっている。(名古屋支店長 妹尾哲也)

名古屋市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月から小幅な低下 「大規模」は2021年2月以来の1％台

空室率は前月比マイナス0.13ポイントの3.11％となり、前月から小幅に低下した。主要エリアの大規模ビルを中心に、拡張やビルグレード改善目的の移転により空室消化が進み、主な低下要因となっている。規模別では「大規模」が2021年2月以来の1％台に低下した。潜在空室率は前月比マイナス0.03ポイントの4.98％だった。

好立地の優良な既存ビルでは品薄感が強まっており、正式募集の区画だけでなく、解約見込みも含めて移転先を検討するテナントが増えてきている。

名古屋市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 6ヵ月連続の上昇 13,000円／坪台目前で推移

募集賃料は前月比プラス50円／坪の12,963円／坪となり、6ヵ月連続で上昇している。緩やかな上昇傾向が継続し、賃料は13,000円／坪台目前で推移している。

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介から、最適なワークプレイスの検証・提案、プロジェクト遂行に不可欠なマネジメント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。