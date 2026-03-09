[仙台版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月からほぼ横ばい

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2026年2月度の仙台市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2026年3月号仙台」を公表します。

※1：主要エリア＝仙台市駅西エリア・駅東エリア

※調査時点：2026年2月末現在および各年12月31日時点

支店長の視点

仙台市の企業誘致を目的とする助成金制度が4月から改正される。オフィスの新設・増設・市内移転等を行う対象業種の企業には、月額賃料の3～36ヵ月分が交付される。更に、中心部や仙台市が支援する再開発ビルへの入居時には加算もある。助成金を活用する事例が増加し、オフィス需要が活発になることが期待される。(仙台支店長 関根洋一)

仙台市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月からほぼ横ばい 「中型」が統計開始以来の最低値を更新

空室率は前月比マイナス0.01ポイントの5.35％となり、前月からほぼ横ばいだった。主要エリアの大規模ビルで空室が生じた一方、館内増床や拡張移転等で空室床の消化が進み、わずかな動きに止まっている。規模別では「中型」が5％台に低下し、統計開始以来の最低値を更新した。潜在空室率は前月比プラス0.23ポイントの6.99％だった。

オフィス需要は小口の面積帯が中心となっている。採用面での優位性を確保するため周辺部から仙台駅周辺へ移転する需要には底堅さが見られる。

＜空室率＆潜在空室率＞

仙台市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 前月からわずかな動き 12,000円／坪台前半で横ばい

募集賃料は前月比マイナス18円／坪の12,113円／坪となった。3ヵ月連続の下落だが前月からはわずかな動きに止まり、12,000円／坪台前半で横ばい傾向にある。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜仙台市 規模別 空室率＞

＜仙台市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

