3月11日（水）は防災・減災についてリスナーと考える「FM AICHI 防災・減災スペシャル」をオンエア

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では、東日本大震災が起こった3月11日（水）に全ての生ワイド番組で「FM AICHI 防災・減災スペシャル」と題した1DAY企画をお送りします。

2026年3月11日は、東日本大震災からちょうど15年となる日。今後、30年以内に南海トラフ地震が発生する確率は60~90%と言われており、記憶に新しい2024年元日の能登半島地震をはじめ、近年も日本各地の様々な場所で地震が発生しています。今回の特番では、身近に迫る地震など災害に対して、現実に起こりうることと意識し、改めて災害への備え、防災への意識を高めていきます。番組ごとに、防災、減災、災害予知などの取り組みに従事されている機関、団体、企業の方々に取材を敢行。様々な観点から、災害への警戒や対策として何が必要かなど、リスナーとともに考えていきます。

- 番組概要

放送日時：2026年3月11日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

協賛：東報防災工業、一丸テクスコ、ファイテック

ホームページ：https://fma.co.jp/f/cam/?id=bousai20260311 （FM AICHI公式サイト内）

※企画に関する詳細、最新情報は上記ホームページにてご確認下さい。