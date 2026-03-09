LINE配信後のWebサイト行動・コンバージョンを可視化する「Webコンバージョン機能」をLinyが提供開始

ソーシャルデータバンク株式会社

ソーシャルデータバンク株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤 俊輝）は、LINEマーケティングツール『Liny（リニー）』において、LINE配信後にユーザーが自社Webサイト上で行った閲覧・購入・申し込み等の行動を計測できる「Webコンバージョン機能」の提供を開始しました。

本機能により、クリック数や開封率といった配信指標に加えて、Web上の成果（コンバージョン）までを可視化し、LINEマーケティングの費用対効果をより精緻に把握できるようになります。

Webコンバージョン機能の概要

「Webコンバージョン機能」は、LINE配信を起点として自社Webサイトへ遷移したユーザーの行動を計測し、成果に寄与した配信メッセージや導線を分析できる機能です。配信内容の改善、LPの最適化、再配信施策の設計など、施策PDCAの高度化を支援します。

計測できる主な項目

ページ閲覧：対象URL条件、滞在時間、スクロール率など（任意の条件の設定が可能）

コンバージョン：商品購入、予約完了、申し込み完了、問い合わせ送信完了 等

これにより、どの配信メッセージが成果につながったかを正確に把握し、マーケティング施策の改善につなげることが可能になります。

※本機能の利用には、対象Webサイト側での計測設定が必要です。導入条件・対応範囲・設定方法の詳細はお問い合わせください。

活用シーン例

EC・通販：商品ページ閲覧～購入完了の計測により、カゴ落ち・離脱ポイントを把握し改善に活用

美容・サロン：予約ページへの遷移～予約完了の計測により、配信内容と導線の最適化を支援

スクール・教育：申し込みフォーム到達～送信完了を計測し、集客施策の効果検証を実現

BtoBサービス：資料請求／問い合わせの獲得経路を可視化し、リード獲得施策の高度化に貢献

導入のご相談・お問い合わせ

「Webコンバージョン機能」に関するご質問・ご相談は、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせ :https://line-sm.com/contact/?inflow_code=pt

「Webコンバージョン機能」の詳しい使い方はこちらからご覧ください。

LINE活用ブログ :https://line-sm.com/blog/line-website-conversion/■Linyについて

『Liny』はLINE公式アカウントの機能に加えてセグメント配信・顧客管理・自動応答・流入経路分析などの機能を備えた機能拡張ツールです。『Liny』を用いてユーザーの行動、属性、嗜好にあわせた1to1のマーケティングを実現することができます。都道府県自治体や省庁、教育機関や士業・金融・人材業界など幅広く導入実績がございます。

■ソーシャルデータバンク株式会社について

「テクノロジーを、ボーダーレスに。」という理念のもと、LINE公式アカウントを運用する多くの企業が利用しているツール『Liny』を開発・提供。 LINEを使った企業の業務効率化や、顧客との理想的なコミュニケーションを可能にするためのマーケティングノウハウ支援を行っています。またLINEヤフー株式会社が認定する「Technology Partner」「Govtech Partner」であり、2025年度は「LINEヤフーPartner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されており、LINE公式アカウントの活用支援に長けた企業であるとの評価をいただいております。

■会社概要

会社名 ：ソーシャルデータバンク株式会社

所在地 ： 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ11階

代表者 ：代表取締役 伊藤 俊輝

事業内容：マーケティングツールの開発と運用

コーポレートサイト ：https://social-db.co.jp

サービスサイト ：https://line-sm.com

オウンドメディア ：https://line-sm.com/blog/