子どもの日限定！おしごと体験クルーズ2026開催

株式会社シーライン東京

【シンフォニークルーズ】

株式会社シーライン東京（本社：東京都港区海岸、代表取締役：小仲井利夫）が運営するシンフォニークルーズでは2026年5月5日（火・祝・子どもの日）に小学生を対象とした「おしごと体験クルーズ」を開催いたします。

レストランシップならではの職種を活かし、運航部門と調理部門のおしごとに挑戦をしていただく子どもの日限定クルーズとなっております。

■こどもの日限定！おしごと体験クルーズ5月5日子どもの日に小学生を対象とし、昨年ご好評をいただいた「おしごと体験クルーズ」を本年も開催いたします。

実際に船で働くスタッフと共にレストラン船ならではの職種を活かしたおしごとを体験することができます。

クルーズは3時間。船内からはレインボーブリッジや大井ふ頭のガントリークレーン、羽田空港Ｄ滑走路沖から大迫力の飛行機を眺めることができます。

・運航部門のおしごと

船を操舵する運航部門。

船員は船を安全に運航するために海・天気・船の状態を読みながら操船を行う「海のパイロット」のような存在。

普段は入ることのできない操舵室を見学し、船長または一等航海士による操舵室内の説明や、クルーズ中にはロープワーク体験を実施いたします。

ロープの結び方ひとつにも安全運航の知恵が詰まっており、参加者は実際に手を動かしながら船員の技術を体感することができます。

運航部門のおしごとを通して、船の安全運航を支える一員になったかのような特別な時間を過ごしていただきます。

海と船の世界をより深く知り、公開の裏側にあるプロのおしごとに触れる貴重なプログラムとなっております。

運航部門体験の様子（イメージ）

・調理部門のおしごと

お客様へ美味しいお食事をご提供する調理部門。

通常はフレンチやイタリアンを調理いたしますが、本クルーズ限定でオリジナルピザ作りに挑戦していただきます。

シンフォニーオリジナルエプロンを身に付けてお好きな食材を盛り付けてランチとしてお楽しみいただけます。

調理部門体験の様子（イメージ）

おしごとをするとシンフォニーコインがゲットできます。クルーズ終盤にはおしごと体験クルーズ特別ショップが開店し、ゲットしたシンフォニーコインでオリジナルグッズを手に入れることができます。

楽しみながらレストランシップのおしごとを学んでいただく一日となっております。

航路図

▼ご予約・詳細はこちら

https://www.symphony-cruise.co.jp/season/12370/

▼シンフォニークルーズ予約センター

03-3798-8101（10：00～17：30 無休）