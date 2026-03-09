クリニック向けICTサービス「クリニックWi-Fi」を都内2箇所の歯科医院へ導入

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO：山崎 俊、以下「Wiz」）が展開する、クリニック向けICTサービス「クリニックWi-Fi」は、東京都内に新規開院した「みずはら歯科・矯正歯科 三鷹」と「東陽町リオール歯科・矯正歯科」に導入されたことをお知らせいたします。

導入の背景

近年、新規開院するクリニックでは、電子カルテ・予約管理システム・レセコン・オンライン診療など、開院当初からICT環境の整備が不可欠となっています。しかし、「DX化に興味はあるが何から始めればよいかわからない」「回線・電話・Wi-Fiをどこに頼めばよいかわからない」「医療ベンダーとのやり取りが大変」といった声が多く聞かれます。さらに、患者様の個人情報や診療データを扱う医療機関においては、不正アクセス防止・情報漏洩対策といったセキュリティへの対応も急務となっています。

当社の「クリニックWi-Fi」は、こうした課題をまとめて解決するクリニック専用サービスとして提供をしております。ITの専任担当者がいない環境でも、当社がクリニックの「IT専任部隊」として、開院前の相談から導入・運用サポートまで一貫して進め、今回の導入に至りました。

新規 導入先クリニック

みずはら歯科・矯正歯科 三鷹

院名：みずはら歯科・矯正歯科 三鷹

院長：水原 翔

所在地：東京都三鷹市下連雀3丁目43－23サウスポイント三鷹1階

HP：https://www.mizuhara-dc-mitaka.com/

東陽町リオール歯科・矯正歯科

院名：東陽町リオール歯科・矯正歯科

院長：三浦 大貴

所在地：東京都江東区東陽5丁目30-15 ロレーヌ東陽1階

HP：https://www.toyocho-rior-dc.com/

「クリニックWi-Fi」が選ばれる3つの理由

【安心】24時間365日、プロによる監視体制

クラウド管理システム「Omada」により、ネットワークの状態をリアルタイムで遠隔監視。異常を検知した際はリモートで即時対応し、万一の際は訪問対応も可能です。院長・スタッフはトラブルの対応に追われることなく、本業に集中できます。

【安全】医療現場に必要なセキュリティを一括提供

固定IPによるアクセス制限・VPN構築・クライアント認証（許可端末のみ接続可）・クラウド防犯カメラなど、医療機関に求められるセキュリティ対策をまとめてご提供します。患者様の個人情報と診療データを多層的に守ります。

【成長】Wi-Fiを集患・収益向上に活用

患者様向けゲストWi-Fiに「リダイレクト機能」を搭載。Wi-Fi接続後にGoogleマップへの口コミ誘導や自費診療メニューの案内ページを表示することで、MEO対策・収益向上を同時にサポートします。

主な提供サービス

「クリニックWi-Fi」は、Wi-Fi環境の提供を核としながら、クリニック運営に必要な通信インフラをすべてカバーするサービスです。

・どこよりも光

高速・安定の光回線、固定IPオプションでレセプトシステムへの安全なアクセスにも対応いたします。

・Omada Wi-Fi

世界No.1シェアのクラウド管理型Wi-Fi。利用ネットワークを安全に分離し、最大220台の接続に対応可能。

・CLOUDPHONE（クラウドPBX）

スマホ・電話機どちらでも使えるクラウド電話。外出先でも代表番号で発着信でき、災害時も止まらないBCP対策にも貢献。

・どこよりもVPN／どこよりもクライアント認証

院外から安全なリモートアクセスを行い、医療ベンダーとのVPN接続要望にも対応。拠点間の患者情報共有にも活用できます。また、 電子証明書による端末認証で、許可された端末のみ院内ネットワークへのアクセスできます。

・IVR（電話自動音声受付）

24時間365日の自動受電対応。SMS送信・音声文字化にも対応し、 受電の取りこぼしを防ぎながらスタッフ業務を削減。

・クラウド防犯カメラ（AI搭載）

録画機器不要のVPN遠隔録画。AI人数カウント・180°パノラマ・4K録画で待合室・受付・駐車場の安全を24時間守ります。

・どこよりもクラウドWi-Fi保守

ネットワークの保守管理もおまかせください。原因特定から設定変更まで、当社がクリニックの「IT専任部隊」として迅速に対応します。

今後の展望

当社は、今後も新規開院クリニックをはじめ、歯科・内科・美容クリニックなど幅広い医療施設への「クリニックWi-Fi」の展開を積極的に推進してまいります。「すべてのクリニックに専任のIT担当を」というコンセプトのもと、Wi-Fiを起点とした通信環境全体のDX推進と業務効率化を支え、患者様・スタッフ双方にとって快適な環境づくりに貢献し続けます。

本件に関するお問い合わせ

株式会社Wiz クリニックWi-Fiお問い合わせ窓口

TEL ：050-5783-8340

受付：平日 9:00～18:00（土日祝・年末年始除く）

