KINS PRIME、タクシーCMを全国35都道府県で放映開始

株式会社KINS（代表取締役：下川 穣）は、多忙なビジネスパーソンのパフォーマンス向上を目的としたヘルステックブランド「KINS PRIME」のタクシーCM放映を、2026年3月9日より開始いたしました。

本施策はオフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com)（代表取締役：土井 健）との協業により実施しています。ビジネスシーンに密着したタクシーメディアを活用することで、KINS PRIMEのコアターゲットである経営者・ビジネスパーソンへ、より直接的かつ効果的なアプローチを図ります。

■ KINS PRIMEについて

- 放映期間 2026年3月9日（月）～ 2026年5月31日（日）

KINS PRIMEは、腸内環境をはじめとした健康データをもとに、個人の状態に合わせたパーソナライズドなヘルスケアを提供するサービスです。日々のパフォーマンスを最大化したいビジネスパーソンに向けて、科学的根拠に基づいたサポートを行います。 https://prime.yourkins.com/

■ 株式会社KINSについて

株式会社KINSは、「菌と生きる」をコンセプトに、腸内フローラ検査や菌活サポートを通じて人々の健康増進に取り組むヘルステック企業です。 https://corporate.yourkins.com/