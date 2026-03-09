暗号資産販売所「Coin Estate」、新規口座開設で1,500円相当のFJポイントをプレゼント！日本円入金で最大6,500円相当！

FINX JCrypto株式会社

FINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳 海騰）が運営する暗号資産販売所「Coin Estate」は、2026年3月9日（月）より新規口座開設キャンペーンを実施いたします。

https://coinestate.co.jp/

新規口座開設キャンペーン

「Coin Estate」で、キャンペーン期間中に新規口座開設を完了されたすべてのお客様に、1,500円相当のビットコイン等に交換可能なポイント（FJポイント）をプレゼントいたします。

日本円入金キャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154726/table/18_1_8dfa3d6926874f4f6fd3d03db5612036.jpg?v=202603100351 ]

「Coin Estate」で、キャンペーン期間中に新規口座開設し、日本円で1回あたり5万円以上を入金されたお客様に、5,000円相当のビットコイン等に交換可能なポイント（FJポイント）をプレゼントいたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154726/table/18_2_28b1926f7c0b5ea9e07ac63d07183657.jpg?v=202603100351 ]

※特典（5,000円相当のFJポイント）の付与は、お一人様1回限りです

FJポイントについて

FJポイントは、当社が発行する有効期限付きのポイントで、1ポイント＝1円相当として、暗号資産販売所「Coin Estate」で取り扱う暗号資産（ビットコインやイーサリアム等、全18銘柄から選択可能）の購入にご利用いただけます。

注意事項

・本キャンペーンへのエントリーは不要です。

・特典付与までに口座解約をされたお客様は、本キャンペーンの対象外となります。

・FJポイントには有効期間（6ヶ月）がございます。

・取引ができないメンテナンス時間（平日夜間、水曜日日中）がございます。

・本キャンペーンは、予告なく延期、変更または終了する場合がございます。

・本キャンペーンの対象に該当するか否かに関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・本キャンペーンは、キャンペーン期間中に新たに口座開設の完了をされた方が対象です。過去に当社で口座を開設されたことがある場合は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

・口座開設にあたっては所定の審査がございます。お申し込みから審査完了までにお時間をいただく場合がございますので、余裕を持ってお手続きください。

・口座開設は、弊社サポート時間内（平日9:00～17:00、土日祝日を除く）に対応いたします。なお、土日祝日は口座開設の対応を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

・不正行為や利用規約違反、または当社が不適切と判断した場合は、条件を満たしていても特典をお受け取りいただけません。反社会的勢力との関与が判明した場合も対象外となります。

Coin Estateについて

Coin Estate（コインエステート）は、FINX JCrypto株式会社が運営する暗号資産取引サービスです。ビットコインやイーサリアムなど複数の暗号資産の売買が可能であり、初心者でも使いやすいシンプルな操作性と、コールドウォレットなど強固なセキュリティが特徴です。

https://www.coinestate.co.jp/

FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産交換業者として、取引サービス「Coin Estate」を運営しています。暗号資産取引サービスに加え、法人向けにWeb3に関するコンサルティングサービスも提供しています。

会社所在地：東京都台東区台東一丁目24番9号

代表取締役：陳 海騰

事業内容：暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入団体：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 、一般社団法人JPCrypto-ISAC

ホームページ：https://finx-jcrypto.co.jp/

【ご注意事項】

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

・暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

・暗号資産取引に際しては「暗号資産現物取引サービス説明書（契約締結前交付書面）」等をあらかじめよくお読みいただき、取引の内容やリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。