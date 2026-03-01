株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、マルチプレイアクションゲーム『OCTOPinbs』をSteam®にて2026年春に発売することを発表いたしました。また、ティザートレーラーも公開し、併せて公式サイト、公式SNSも開設しております。

『OCTOPinbs（オクトピンブス）』とは

『OCTOPinbs』は、販売を株式会社アニプレックス、開発を株式会社ラセングル（本社：東京都目黒区 代表取締役 小野義徳 以下ラセングル）と株式会社トライエース（本社：東京都港区 代表取締役 五反田義治 以下トライエース）が手掛けたSteamⓇ向けゲームです。本作は火災現場を舞台に、消火活動をする消防士たちが、その中に紛れ込み火をつけているアーティストを見つけ出し捕まえる、3～10人で楽しめるオンラインのマルチプレイアクションゲームとなっています。・Steam：https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease・公式サイト：https://octopinbs.com

コンセプト

「消火活動が終わらない！？消防士の中に紛れ込むアーティストを捕まえろ！」消火を進める消防士たちだが、なぜか一向に火がおさまらない。なぜなら消防士の中に“火をつけている奴（アーティスト）”がいるからだ！！ 仲間を疑い、一刻も早くアーティストを捕まえろ…奴が本気を出してしまう前に。

「議論ゼロ、アクションで決めろ！正体がバレても逆転可能！？」

本作最大の特徴は、会話での騙し合い・駆け引きが一切いらないアクション特化のソーシャルディダクション(人狼)であること！プレイヤー（消防士）はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、怪しい動きをするプレイヤー（アーティスト）を探します。怪しいプレイヤーはすぐさま捕獲し、正体を判定できるタコツボ(Octojar)へ！消防士に化けて紛れ込むアーティストは、疑われても自ら正体を現し、攻撃して戦況をひっくり返すことも！アーティストが正体を現すことでPvPアクションに変化する新感覚のソーシャルディダクションです。

＜消防士>

消防士は消火活動を行いながら仲間を疑い、火をつけているアーティストを探し出します。勝利条件はマップの炎上率を0%にするか、アーティストを特定してタコツボに放り込むこと。

＜アーティスト>

アーティストは、消防士に紛れ込みながらこっそり火をつけ、マップの炎上率を100％にするか、消防士たちを全員タコツボに放り込むことで勝利となります。

疑われても焦るな！正体を現し、消防士を一網打尽にせよ！

アーティストは消防士に化けて紛れ込んでいますが、自ら正体を現し、攻撃に転じることも！正体を現すまでに溜めたゲージ量（マップ内に火を付けることで蓄積）によって、より強力なアクションを行うことができます。パワーアップして消防士たちを一網打尽にし、勝利をつかみ取ろう。

ティザートレーラー公開

アニプレックス公式YouTubeチャンネルにて、ティザートレーラーを公開いたしました。また、SteamⓇストアページを解禁し、ウィッシュリスト登録の受付も開始しております。▼『OCTOPinbs』 ティザートレーラー

公式サイト・SNS

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=HkLWXh9Ogag

『OCTOPinbs』の最新情報は公式SNSで順次公開予定です。・公式サイト：https://octopinbs.com・公式X：https://x.com/OCTOPinbs・公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@octopinbs_official・Discord：https://discord.gg/octopinbs

商品概要

・タイトル：OCTOPinbs（読み：オクトピンブス）・ジャンル：マルチプレイアクションゲーム ・発売時期：2026年春 ・対応プラットフォーム：Steam🄬・対応言語：日本語、英語、中国語簡体字、ポルトガル語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、フランス語・プレイ人数：3～10人（オンラインマルチのみ）・著作権表記：©2026 Aniplex/Lasengle （短縮）©A/L・開発会社：株式会社ラセングル、株式会社トライエース・発売：株式会社アニプレックス・Steam：https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease※©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。