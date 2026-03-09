MENSA会員・ベストセラー著者が教える　AI時代の思考力「AI思考スクール」受講生募集！　申し込み約1ヶ月間は無料。本当に役に立つと思われた方のみ有料でご継続ください

写真拡大 (全7枚)

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ




■AI時代に求められる「思考力」とは

生成AIの急速な普及により、情報を得ることや知識を調べることは、誰でも簡単にできるようになりました。一方で、AIを使いこなすために必要なのは、単なる知識量ではなく、問題を発見し、解決策を生み出す思考力です。





実際のビジネス現場では、



・AIを使ってもアイデアが出ない
・問題の本質が見えない
・意思決定の質を高めたい
・AI時代の思考法を学びたい



といった声が多く聞かれます。こうした背景から、AIツールの使い方だけではなく、思考そのものを鍛える教育の重要性が高まっています。



我々のAI時代の思考スクールは


AI × 思考法 × 実践課題 を組み合わせた実践型の学習プログラムです。



参加申込みはこちら▼


https://forms.gle/yQ8J8KzWVkEXPNA67



本スクールでは


・問題発見力
・解決力
・アイデア創出力
・意思決定力



といった思考力を、講義だけでなく参加者同士の議論や発表、フィードバックを通じて鍛えます。


知識を学ぶだけではなく、実際の課題を使った思考トレーニングを行うことが特徴です。





■スクールの特徴

１.ミニ講義＋実践ワーク


各回は


前半：講師によるミニ授業
後半：参加者ワーク



という構成で進行します。



後半では参加者が



・宿題の発表
・悩みの共有
・解決アイデアの提案



などを行い、思考力を実践的に鍛えていきます。



２.日常や仕事の課題をテーマに学ぶ


本スクールでは毎回宿題が出されます。



テーマ例：


・仕事の課題
・事業アイデア
・AI活用
・問題解決



学んだ思考法を実際の課題に応用することを重視しています。



３.少人数制の実践型学習


最低開催人数は4名。



少人数制のため


・深い議論
・個別フィードバック
・思考プロセスの可視化


が可能です。




■講師紹介


遠山 尚秀

香川県高松市出身。


千葉大学デザイン工学科卒。ITベンチャー企業で多数のWebシステムやゲームアプリを開発し、連結1500人規模の組織で執行役員・CTOを歴任。


300人以上のエンジニアを育成。


現在は企業の技術顧問として年間20件以上の開発支援を行う。


ベストセラー著書『らくらく期待を超える思考法』（ぱる出版）。






熊澤　拓

株式会社ソーシャルインパクト・
リサーチ　　代表パートナー


SBI大学院講師、証券アナリスト


桜美林大学大学院サステナビリィプログラム
統括、講師　



慶応大学大学院修士課程修了
早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科博士
課程
日本合同ファイナンス（JAFCO）
ソフトバンクインターネットファンド　ファンドマネジャー
ウィットキャピタル　ITセクターアナリスト
HSBC銀行　投資銀行部門　アソシエイトダイレクター
三菱UFJキャピタルアナリストを経て　


平成22年に当社を設立。







多賀 俊二

京都大学法学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科（MBA)。ソーシャルインパクト・リサーチ監査役。
IQ140の頭脳（メンサ）を持つ、新規事業立ち上げのスペシャリスト。ソーシャルインパクト領域で日本最多レベルの伴走支援実績をもつ。


金融業界で25年にわたり組織立ち上げ・資金循環スキーム構築に従事。2016年独立後は草の根金融研究所「くさのーね」代表として、地域金融・NPOバンク・市民ファイナンス分野の新事業創出を支援。NPOバンク連絡会常任理事、国内最大級のファンドレイジングイベント登壇実績






■プログラム概要

開催形式：オンライン


開催期間：3ヶ月


授業回数：3時間 × 5回



内容：


・授業
・参加者発表
・グループディスカッション
・講師フィードバック



参加費：30万円（税別）


参加特典：


・コミュニティ参加（スクール修了後半年間無料）


・講師および補助講師（MENSA会員）による個別相談（1時間×3回）


を期間内に受けることができます。



■問い合わせ・参加申込み

AI時代の思考スクール


参加申込みはこちら


https://forms.gle/yQ8J8KzWVkEXPNA67