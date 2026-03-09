MENSA会員・ベストセラー著者が教える　AI時代の思考力「AI思考スクール」受講生募集！　申し込み約1ヶ月間は無料。本当に役に立つと思われた方のみ有料でご継続ください

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

■AI時代に求められる「思考力」とは

生成AIの急速な普及により、情報を得ることや知識を調べることは、誰でも簡単にできるようになりました。一方で、AIを使いこなすために必要なのは、単なる知識量ではなく、問題を発見し、解決策を生み出す思考力です。

実際のビジネス現場では、

・AIを使ってもアイデアが出ない

・問題の本質が見えない

・意思決定の質を高めたい

・AI時代の思考法を学びたい

といった声が多く聞かれます。こうした背景から、AIツールの使い方だけではなく、思考そのものを鍛える教育の重要性が高まっています。

我々のAI時代の思考スクールは

AI × 思考法 × 実践課題 を組み合わせた実践型の学習プログラムです。

本スクールでは

・問題発見力

・解決力

・アイデア創出力

・意思決定力

といった思考力を、講義だけでなく参加者同士の議論や発表、フィードバックを通じて鍛えます。

知識を学ぶだけではなく、実際の課題を使った思考トレーニングを行うことが特徴です。

■スクールの特徴

１.ミニ講義＋実践ワーク

各回は

前半：講師によるミニ授業

後半：参加者ワーク

という構成で進行します。

後半では参加者が

・宿題の発表

・悩みの共有

・解決アイデアの提案

などを行い、思考力を実践的に鍛えていきます。

２.日常や仕事の課題をテーマに学ぶ

本スクールでは毎回宿題が出されます。

テーマ例：

・仕事の課題

・事業アイデア

・AI活用

・問題解決

学んだ思考法を実際の課題に応用することを重視しています。

３.少人数制の実践型学習

最低開催人数は4名。

少人数制のため

・深い議論

・個別フィードバック

・思考プロセスの可視化

が可能です。

■講師紹介

遠山 尚秀

香川県高松市出身。

千葉大学デザイン工学科卒。ITベンチャー企業で多数のWebシステムやゲームアプリを開発し、連結1500人規模の組織で執行役員・CTOを歴任。

300人以上のエンジニアを育成。

現在は企業の技術顧問として年間20件以上の開発支援を行う。

ベストセラー著書『らくらく期待を超える思考法』（ぱる出版）。

熊澤 拓

株式会社ソーシャルインパクト・

リサーチ 代表パートナー

SBI大学院講師、証券アナリスト

桜美林大学大学院サステナビリィプログラム

統括、講師

慶応大学大学院修士課程修了

早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科博士

課程

日本合同ファイナンス（JAFCO）

ソフトバンクインターネットファンド ファンドマネジャー

ウィットキャピタル ITセクターアナリスト

HSBC銀行 投資銀行部門 アソシエイトダイレクター

三菱UFJキャピタルアナリストを経て

平成22年に当社を設立。

多賀 俊二

京都大学法学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科（MBA)。ソーシャルインパクト・リサーチ監査役。

IQ140の頭脳（メンサ）を持つ、新規事業立ち上げのスペシャリスト。ソーシャルインパクト領域で日本最多レベルの伴走支援実績をもつ。

金融業界で25年にわたり組織立ち上げ・資金循環スキーム構築に従事。2016年独立後は草の根金融研究所「くさのーね」代表として、地域金融・NPOバンク・市民ファイナンス分野の新事業創出を支援。NPOバンク連絡会常任理事、国内最大級のファンドレイジングイベント登壇実績

■プログラム概要

開催形式：オンライン

開催期間：3ヶ月

授業回数：3時間 × 5回

内容：

・授業

・参加者発表

・グループディスカッション

・講師フィードバック

参加費：30万円（税別）

参加特典：

・コミュニティ参加（スクール修了後半年間無料）

・講師および補助講師（MENSA会員）による個別相談（1時間×3回）

を期間内に受けることができます。

AI時代の思考スクール

