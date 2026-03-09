MENSA会員・ベストセラー著者が教える AI時代の思考力「AI思考スクール」受講生募集！ 申し込み約1ヶ月間は無料。本当に役に立つと思われた方のみ有料でご継続ください
■AI時代に求められる「思考力」とは
生成AIの急速な普及により、情報を得ることや知識を調べることは、誰でも簡単にできるようになりました。一方で、AIを使いこなすために必要なのは、単なる知識量ではなく、問題を発見し、解決策を生み出す思考力です。
実際のビジネス現場では、
・AIを使ってもアイデアが出ない
・問題の本質が見えない
・意思決定の質を高めたい
・AI時代の思考法を学びたい
といった声が多く聞かれます。こうした背景から、AIツールの使い方だけではなく、思考そのものを鍛える教育の重要性が高まっています。
我々のAI時代の思考スクールは
AI × 思考法 × 実践課題 を組み合わせた実践型の学習プログラムです。
参加申込みはこちら▼
https://forms.gle/yQ8J8KzWVkEXPNA67
本スクールでは
・問題発見力
・解決力
・アイデア創出力
・意思決定力
といった思考力を、講義だけでなく参加者同士の議論や発表、フィードバックを通じて鍛えます。
知識を学ぶだけではなく、実際の課題を使った思考トレーニングを行うことが特徴です。
■スクールの特徴
１.ミニ講義＋実践ワーク
各回は
前半：講師によるミニ授業
後半：参加者ワーク
という構成で進行します。
後半では参加者が
・宿題の発表
・悩みの共有
・解決アイデアの提案
などを行い、思考力を実践的に鍛えていきます。
２.日常や仕事の課題をテーマに学ぶ
本スクールでは毎回宿題が出されます。
テーマ例：
・仕事の課題
・事業アイデア
・AI活用
・問題解決
学んだ思考法を実際の課題に応用することを重視しています。
３.少人数制の実践型学習
最低開催人数は4名。
少人数制のため
・深い議論
・個別フィードバック
・思考プロセスの可視化
が可能です。
■講師紹介
遠山 尚秀
香川県高松市出身。
千葉大学デザイン工学科卒。ITベンチャー企業で多数のWebシステムやゲームアプリを開発し、連結1500人規模の組織で執行役員・CTOを歴任。
300人以上のエンジニアを育成。
現在は企業の技術顧問として年間20件以上の開発支援を行う。
ベストセラー著書『らくらく期待を超える思考法』（ぱる出版）。
熊澤 拓
株式会社ソーシャルインパクト・
リサーチ 代表パートナー
SBI大学院講師、証券アナリスト
桜美林大学大学院サステナビリィプログラム
統括、講師
慶応大学大学院修士課程修了
早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科博士
課程
日本合同ファイナンス（JAFCO）
ソフトバンクインターネットファンド ファンドマネジャー
ウィットキャピタル ITセクターアナリスト
HSBC銀行 投資銀行部門 アソシエイトダイレクター
三菱UFJキャピタルアナリストを経て
平成22年に当社を設立。
多賀 俊二
京都大学法学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科（MBA)。ソーシャルインパクト・リサーチ監査役。
IQ140の頭脳（メンサ）を持つ、新規事業立ち上げのスペシャリスト。ソーシャルインパクト領域で日本最多レベルの伴走支援実績をもつ。
金融業界で25年にわたり組織立ち上げ・資金循環スキーム構築に従事。2016年独立後は草の根金融研究所「くさのーね」代表として、地域金融・NPOバンク・市民ファイナンス分野の新事業創出を支援。NPOバンク連絡会常任理事、国内最大級のファンドレイジングイベント登壇実績
■プログラム概要
開催形式：オンライン
開催期間：3ヶ月
授業回数：3時間 × 5回
内容：
・授業
・参加者発表
・グループディスカッション
・講師フィードバック
参加費：30万円（税別）
参加特典：
・コミュニティ参加（スクール修了後半年間無料）
・講師および補助講師（MENSA会員）による個別相談（1時間×3回）
を期間内に受けることができます。
■問い合わせ・参加申込み
AI時代の思考スクール
参加申込みはこちら
https://forms.gle/yQ8J8KzWVkEXPNA67