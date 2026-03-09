LINE NEXT、ステーブルコインプラットフォーム「Unifi」をグローバルに正式ローンチ

LINE NEXT Start株式会社- LINEアプリ上でステーブルコインの預け入れ・送金・決済・リワードの全プロセスをサポートするオールインワンプラットフォーム- ローンチ記念の限定期間中、ドルステーブルコイン テザー（USD₮）預け入れ額に応じて最大年率8%の利率を提供

LINE NEXT Inc.（以下、LINE NEXT、代表：コ・ヨンス）は、ステーブルコインウォレットサービス Unifi（以下、Unifi）をグローバルに正式ローンチします。従来「Unifyプロジェクト（Unify Project）」として知られていたサービスを、「Unifi」という名称で初めて一般に公開します。

Unifiは、LINEアプリ上で利用可能なステーブルコインウォレットです。LINE をはじめ、Google・NAVER・Apple などのソーシャルアカウントでログインするだけでウォレットを作成し、すぐに利用できます。預け入れ・保管・決済・送金など、ステーブルコインを活用する全プロセスをひとつのサービスで提供しており、暗号資産に不慣れなユーザーでも手軽に使いこなせる点が大きな特徴です。今回のローンチにあわせて、代表的なドル連動ステーブルコインであるテザー（USD₮）を優先サポートし、今後はさまざまなステーブルコインを順次導入していく予定です。

また、預け入れ額に応じて基本年率4～5%の利息を提供するほか、ローンチプロモーションとして限定期間中は最大年率8%水準の利息が毎日提供されます。預け入れ上限なしで24時間365日の自由な入出金が可能で、解約手数料も不要なため、短期預け入れでもリワードが期待できます。預け入れ利率の詳細はサービス内のお知らせよりご確認ください。

Unifi はノンカストディアル型ウォレット（ユーザー自身が資産の秘密鍵を管理する方式）であり、ユーザーが自ら資産を管理でき、利便性に合わせた柔軟な管理環境を提供します。また、SentBeを通じて、シンガポールのDPTライセンスを保有するTriple Aのオフランプソリューションと連携することで、Unifi上でステーブルコインを現金化し、自身の銀行口座へ送金することができます。

LINE NEXT は、ユーザーがステーブルコインをより手軽に活用し、さまざまなリワードを享受できるよう、これまで個別に運営していた Dapp Portal（分散型アプリのポータルサービス）と Mini Dapps（LINEアプリ内で動作する小型分散型アプリ）を Unifi プラットフォームに統合しました。ゲーム・ソーシャル・コンテンツなど多彩なアプリにおいて、Unifi ウォレットで手軽に決済したり、ミッションに参加してさまざまな報酬を獲得したりすることができます。

LINE NEXT 代表コメント

「Unifi は、世界中のユーザーがステーブルコインを安全に管理しながら、資産の成長をリアルタイムで実感できるよう設計されたプラットフォームです。今後はさまざまな国のステーブルコインや実物決済の領域にまで拡大し、グローバルなデジタル資産ハブへと成長していきます」

- LINE NEXT 代表取締役 コ・ヨンス

LINE NEXT Inc. 概要

LINE NEXT Inc. は、LINEヤフーグループのWeb3プラットフォーム事業を担うアメリカ法人であり、グローバルなWeb3エコシステムの構築を目指して事業を展開しています。

Unifi 概要- ローンチ日：2026年3月9日（2026年2月12日ベータローンチ）- 提供地域：グローバル- 対応ステーブルコイン：テザー（USD₮）- 公式ウェブサイト：https://www.unifi.me/