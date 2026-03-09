【大阪府・大阪市】サクラ舞い散る春のひととき、桜色ランタンが夜空を彩るお花見イベント 「扇町桜まつり」開催ならびにチケット発売のお知らせ

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下「当社」）は、扇町公園スマイルパートナーズとともに関西テレビ放送株式会社の後援を受け、2026年4月3日（金）から4月5日（日）の3日間、扇町公園にて「扇町桜まつり」を開催いたします。

- イベントの見どころ

大阪・梅田からのアクセスも良好で、桜の名所として親しまれている扇町公園を舞台に、満開の桜のもと、和楽器の生演奏や大道芸パフォーマンスなど、春の訪れを五感で楽しめる風情豊かな体験をお届けします。

夜には桜をやわらかな光でライトアップし、日中とは異なる幻想的で美しい景色を、どなたでもお楽しみいただけます。

例年、桜の時期には多くの花見客で賑わう扇町公園ですが、本企画では、夜空に桜色のランタンが灯る特別な時間をご用意します。公園全体が静かで幻想的な雰囲気に包まれ、この日、この場所でしか体験できない春の情景が広がります。

会場内には個性豊かなフードトラックが並ぶグルメエリアをはじめ、お子様に人気の縁日など、多彩なコンテンツが軒を連ね、幅広い世代の来場者にお楽しみいただけます。

また、会場内には和のショーを間近で楽しめる有料の飲食エリアを設け、桜に包まれた空間の中で、食事とともに、より没入感のあるひとときをお過ごしいただけます。

満開の桜の下、光・音・味わいが織りなす心に残る春の時間を、アクセス至便な都心の花見スポット・扇町公園にて、ぜひご体感ください。

2. イベント内容

■夜桜ライトアップ【観覧無料】

夜桜ライトアップでは、扇町公園に咲く桜をやわらかな光で照らし出し、昼間とは一風変わった幻想的な桜景色を演出します。

ご家族やご友人とともに、美しくライトアップされた桜の下で、春の夜ならではの穏やかで心地よいひとときをお楽しみいただけます。

■桜色スカイランタン

■和楽器&大道芸ショー&桟敷席

本イベントでは、和楽器演奏と大道芸による迫力あるステージショーを実施します。力強くも繊細な音色と高度なパフォーマンスが融合し、会場全体を魅了します。本ステージは、桜を間近に楽しめる朱色のお座敷席や、ビールを片手に気軽に観覧できるガーデンチェア席（ビアガーデンエリア）からもお楽しみいただけます。満開の桜の下、日本の伝統とエンタテインメントが交差する特別なひとときをお届けします。

■日本酒BAR 「利き酒/利き茶」

夜桜の下で、日本酒や日本茶をゆっくりと味わう飲み比べ体験をご用意しています。

厳選した銘柄を少しずつ楽しみながら、香りや余韻の違いに静かに向き合うひとときをお過ごしいただけます。

やわらかな灯りに包まれた簡素なブースで、花を愛で、 香りを感じ、味わう。

この夜ならではの、上質な和の時間をお楽しみください。

■「扇町桜まつり」券種一覧 ※一部体験のみ

90分飲み放題付きガーデンチェアエリア \2,000/人（税込)

桜を眺めながらゆったりと過ごせる「ビアガーデンエリア」では、90分飲み放題付きで満開の桜の下でお酒を楽しみながら、会場内で実施される和楽器の生演奏や大道芸パフォーマンスもご観覧いただける、春ならではの特別な空間です。なお、本エリアは食べ物の持ち込みが可能ですので自由にお楽しみいただけます。桜と光、音楽が織りなす開放的な雰囲気の中で、思い思いの時間をお過ごしください。

日本酒のみ比べセット付き 朱色のお座敷席 \5,000/人(税込)

会場内には、朱色を基調とした特別なお座敷席をご用意しています。厳選日本酒の飲み比べを楽しめる“利き酒体験”とともに、桜を眺めながらゆったりと過ごせる上質な空間です。

また、ステージを最も近くでご覧いただける特別観覧席となっており、和楽器演奏や大道芸パフォーマンスを迫力ある距離で体感いただけます。満開の桜と桜色ランタン、日本酒が織りなす、扇町桜まつりならではの贅沢なひとときをお楽しみください。

桜色ランタン引換券 \4,400(税込)

夜空を彩る「桜色ランタン」を実施します。

やわらかな桜色の光が満開の桜と重なり合い、昼間とは異なる幻想的な景観を創出します。

来場者の手元からゆっくりと浮かび上がる無数の光が、会場全体をあたたかく包み込み、桜と光が織りなす特別な春の風景を描き出します。この日、この場所でしか体験できない、心に残るひとときをお楽しみいただけます。

■桜色ランタンについて

本イベントで使用するランタンは、安全面に十分配慮し、火気を使用しないLED照明タイプを採用しております。小さなお子様からご高齢の方まで、どなたでも安心してお楽しみいただけます。また、環境への配慮として、各ランタンには紐と重りが付いております。リリースの際は紐を伸ばした状態でお楽しみいただき、終了後は紐を巻き取って必ず回収をお願いいたします。ランタンは空へ飛ばし切るものではございませんので、あらかじめご理解とご協力をお願い申し上げます。

3. 開催概要

4. 会社概要

株式会社SBI MUSIC CIRCUSは、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに掲げ、国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、関西最大級の花火大会「SBI舞花火」などを手掛けています。

これまでの10年間で、主催イベントの累計動員数は62万6,500人を突破し、国内外から1,000人（100組）以上のアーティストが参加してまいりました。当社は単なるイベント運営に留まらず、企画・制作から運営までを一気通貫で行うことで、唯一無二の熱狂的な体験を創出しています。

従来の地方創生や文化復興は、建築物などの「モノ」づくりが中心でした。しかし、コンテンツを丸ごと誘致可能な「SBI MUSIC CIRCUS」なら、国内外から地域へ人を呼び込み、リピーターを創出することが可能です。私たちは、音楽・花火・食・ファッション・自然を融合させた体験を通じて「コト」から「経済効果」を生み出し、地域経済の循環と発展に寄与してまいります。

