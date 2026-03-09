QuizKnockがJERA × セ・リーグの新プロジェクト「灯セ、みんなで。」のアンバサダーに就任しました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川 洋佑）が運営するQuizKnockは、株式会社JERA（本社：東京都中央区、代表取締役会長 Global CEO：可児 行夫および代表取締役社長 CEO兼COO：奥田 久栄、以下「JERA」）とセントラル・リーグ6球団「読売ジャイアンツ」「東京ヤクルトスワローズ」「横浜DeNAベイスターズ」「中日ドラゴンズ」「阪神タイガース」「広島東洋カープ」（以下、「セ・リーグ6球団」）による新プロジェクト「灯セ、みんなで。」のアンバサダーに就任しました。

QuizKnockは、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディアです。これまで、「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を配信してきました。2024年からはJERAと協働し、中高生向けのエネルギー情報発信プロジェクト「ゼロエミッションスクール」（ https://zero-emission-school.jp/ ）を展開。エネルギーについて楽しく学ぶことができるクイズや動画、対面型ワークショップなど、次世代教育の取り組みを多角的に実施してまいりました。

この度、QuizKnockはJERAとセ・リーグによる「灯セ、みんなで。」プロジェクト（ https://www.jera-tomose.jp/ ）のアンバサダーに就任いたしました。

「灯セ、みんなで。」プロジェクトは、日本最大の発電会社として世界のエネルギー転換を進めるJERAと、ファンや地域に深く根ざしたセ・リーグ6球団が手を組み、持続的でより良い社会をつくっていくプロジェクトです。セ・リーグの年間来場者数のべ1,472万人のファン（2025年シーズン：セ・リーグ発表数）の皆さまとともに、様々なアクションを通じて環境・エネルギー問題にともに向き合い、一人ひとりの行動につなげていくことを目指します。

QuizKnockは本プロジェクトのアンバサダーとして、年間を通じてエネルギーや環境に関する情報を分かりやすくお届けしてまいります。本プロジェクトの展開にご期待ください。

株式会社JERAとは

東京電力株式会社（当時）と中部電力株式会社により2015年4月に設立された、グローバルな燃料・発電会社で、国内において約3割の電力供給を担う日本最大の発電事業者。2020年10月に、2050年に国内外の事業からのCO2排出量ゼロを目指し、「JERAゼロエミッション2050」を公表。再生可能エネルギーの拡大に加え、発電時にCO2を排出しない「ゼロエミッション火力」の開発に努めている。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/