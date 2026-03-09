『重要原材料／重要鉱物資源／貴金属／レアアース／レアメタル／都市鉱山：ディープ・インサイト2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月6日、『重要原材料／重要鉱物資源／貴金属／レアアース／レアメタル／都市鉱山：ディープ・インサイト2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼ 1. 「分析の深度」がリスク管理と競争優位を分ける時代に入った

重要原材料・鉱物資源を取り巻く環境は、単なる「需給の問題」から「地政学×技術×ESG×金融」の多次元問題に複雑化している。バッテリー鉱物が2026年時点で重要鉱物市場の55～60%を占有するという構造的偏りの中で、リチウム市場はCAGR 27.2%（2026年452億ドル→2030年1,185億ドル）、レアアース市場はCAGR 18.7%（2026年125億ドル→248億ドル）で急拡大する。この急成長下における供給集中・技術転換・政策変動のリスクを、従来型の表層的モニタリングで捉えることは不可能である。本白書は、2,700ページ・240章超の体系的分析により、「ディープ・インサイト（深層洞察）」を提供する唯一の包括的レファレンスである。

▼ 2. 「リスク×シェア」クロス分析と多層的評価フレームが意思決定を変える

本白書の重点の１つは、独自のマルチレイヤー分析フレームワークにある。地域別・国別リスクスコアと供給シェアのクロス分析（4象限マトリクス）、シナリオ別材料需要感応度分析（エラスティシティ）、NPV・IRR＋ESG＋地政学リスクの三層統合評価、企業別マテリアル・エクスポージャー＆レジリエンス評価、鉱種別「重要度×リスク×代替可能性」の三次元マトリクスなど、実務に直結する定量的フレームワークを多数装備している。これらは机上の理論ではなく、調達戦略、投資判断、政策設計に即座に適用可能な実務ツールとして設計されている。

▼ 3. バリューチェーン全体を「鉱石から最終製品、そして都市鉱山へ」一気通貫で捕捉

本白書は、鉱床探査から精錬・素材加工・部品製造・最終製品・廃棄・リサイクルまで、バリューチェーンの全段階を網羅する。レアアースマグネットチェーン（鉱石→酸化物→金属→磁石→モータ→リサイクル）の各段階における地理的偏在・支配構造を可視化し、都市鉱山と一次資源の補完関係を経済性（閾値価格・スイッチングポイント）を含めて評価している。この一気通貫型の分析は、サプライチェーンのどの段階でボトルネックが発生し、どこに再配分・投資機会が存在するかを特定するために不可欠である。

▼ 4. AI・デジタル技術が資源産業の構造そのものを変革する

衛星リモートセンシング・ハイパースペクトル鉱床探査、AI駆動のマテリアルズ・インフォマティクス、自律採掘・ロボティクス、ブロックチェーントレーサビリティ、デジタルツイン鉱山など、先端技術が鉱業・素材産業のオペレーション・コスト構造・ESGコンプライアンスを根本的に変えつつある。BCGが提唱する「AI-Powered Mining and Metals Company」の概念にみられるように、AIは探査効率の向上からプロセス最適化、ESG監視まで産業横断的に浸透している。鉱山セクターのGHG排出は87億トン（全世界排出の8.4%）、水使用は54億m³に達しており、テクノロジーによる環境負荷低減は産業存続の前提条件である。

▼ 5. 「材料代替」のダイナミクスが需要構造を不可逆的に変える

LFP電池の台頭によるコバルト・ニッケル需要への影響、ナトリウムイオン電池の実用化による次世代電池材料構成の変化、重希土フリー磁石・磁石レスモータの進展によるDy・Tb需要の構造変動、SiC・GaNパワー半導体の普及によるシリコン依存構造の変化など、材料代替のダイナミクスが各鉱種の長期需要見通しを根本的に左右する。本白書は、3つのタイムホライズン（～2030年、2030～2040年、2040年～）で代替技術の実装確度と需要インパクトを整理している。

■ 利用シーン

▼ シーン1：調達・SCMのリスクスコアリングと戦略設計

素材メーカー、自動車OEM、電池メーカー、半導体ファブの調達・SCM部門が、自社の材料ポートフォリオに対するリスクスコアリング（地域別リスク×供給シェアのクロス分析）を実施し、「高シェア×高リスク」象限に位置する材料の分散戦略・代替調達先の特定に活用できる。企業別マテリアル・エクスポージャー＆レジリエンス評価フレームにより、BOM（部品表）レベルの材料依存度とHHI（集中度指数）を定量化し、経営層への報告資料としてそのまま利用可能である。

▼ シーン2：鉱山・精錬プロジェクトの投資判断

資源メジャー、ジュニアマイニング企業、プロジェクトファイナンス担当者が、NPV・IRR＋ESG＋地政学リスクの三層統合評価フレームを用いて、新規鉱山投資・精錬プロジェクトの意思決定を行う際のエビデンスベースとなる。プロジェクト分類と評価ルートの差別化、ダッシュボードによる可視化手法を提供しており、実務的な投資委員会資料の骨格として機能する。

▼ シーン3：鉱種別の需給シナリオ構築と感応度分析

コモディティリサーチャー、証券アナリスト、ヘッジファンドの資源戦略チームが、リチウム（CAGR 27.2%）、ニッケル（158億→284億ドル）、コバルト（38.6億→72.3億ドル）、銅（1,650～2,980億ドル）、レアアース（125億→248億ドル, CAGR 18.7%）など主要鉱種のシナリオ別需要感応度（エラスティシティ）を構築し、価格モデル・投資ポートフォリオに反映させることができる。

▼ シーン4：セクター別エンドユース需要構造の把握

EV・バッテリー産業、水素・燃料電池産業、再エネデベロッパー、半導体・パワエレ産業、データセンター事業者、防衛産業の経営企画・事業開発部門が、自セクターの重要鉱物消費構造を定量的に把握し、中長期の投資計画との整合性を検証する際に活用できる。セクター別の鉱物インテンシティ（単位売上あたり鉱物使用量）分析により、「物量集約型」から「希少物質依存型」への構造転換を可視化する。

▼ シーン5：AI・デジタル技術の採掘・精錬への適用検討

鉱山会社、精錬事業者、鉱業機械メーカー、SaaSプロバイダが、AIによる探査効率化、自律採掘ロボティクス、デジタルツイン鉱山運営、ブロックチェーントレーサビリティなど、先端技術の産業応用ロードマップを検討する際の技術・市場・政策情報基盤として活用できる。MINER（Mining Innovations for Negative Emissions Resource Recovery）、CO2鉱物化、DLE（直接リチウム抽出）など、革新的技術の商業化ステージ評価も含む。

▼ シーン6：都市鉱山・リサイクル事業の経済性評価

リサイクル事業者、家電・電子機器メーカー、政策担当者が、都市鉱山と一次資源の補完関係を「閾値価格（スイッチングポイント）」に基づいて経済性評価し、EPR（拡大生産者責任）制度設計やリサイクル投資判断に反映させることができる。貴金属やコバルトなど高価格金属での採算分岐点、鉄やアルミなど低単価金属での地域条件依存性など、金属種別の実務的な意思決定ポイントを提供する。

▼ シーン7：投資家向けディスクロージャーとESG報告

上場企業のIR・ESG部門が、投資家向け重要原材料ディスクロージャー指標（マテリアル・エクスポージャー、サプライチェーン・リスク・レジリエンス、ESG関連指標、パフォーマンスKPI）の設計と開示準備に利用できる。開示フォーマット、機密性とのバランス、一貫性と比較可能性に関する実務的ガイダンスを含む。

▼ シーン8：先行指標モニタリングと早期警戒体制の構築

企業の戦略企画・リスク管理部門が、「モニタリングすべき先行指標」（価格・在庫・政策・プロジェクト進捗）と「2025～2035年早期警戒シグナルリスト」を自社のリスクガバナンス・プロセスに組み込む際のテンプレートとして活用できる。シグナルの層別化・優先度設定・標準反応プロトコルの設計手法を提示する。

■ アクションプラン／提言骨子

▼ 提言1：マテリアル・エクスポージャーの経営レベル可視化

自社の製品・事業ポートフォリオにおける重要原材料エクスポージャーを、BOM（部品表）分析→供給集中度（HHI）評価→地政学エクスポージャー→ESGリスク→価格感応度という多層的なフレームワークで定量化し、経営ダッシュボードに統合すべきである。本白書が提供する「エクスポージャー・レジリエンスマトリクス」を経営プロセスの一部として制度化することで、リスクの「見える化」から「対処の優先順位付け」への移行を実現する。

▼ 提言2：シナリオ別感応度分析に基づく調達ポートフォリオの再構築

EV高成長シナリオ、技術転換加速シナリオ（LFP拡大・ナトリウムイオン電池実用化）、地政学ショックシナリオ（中国輸出規制拡大・資源ナショナリズム激化）など、複数のシナリオに対する材料需要の感応度係数を算出し、調達契約ポートフォリオを再設計すべきである。単一鉱種・単一サプライヤーへの過度な集中を回避し、長期オフテイク契約・スポット調達・リサイクル調達を最適な比率で組み合わせる動的調達戦略の構築が求められる。

▼ 提言3：都市鉱山の「戦略的二次資源」としての位置づけ確立

都市鉱山を「補完的リサイクル」ではなく、一次資源と並ぶ「戦略的二次資源」として位置づけ直し、資源ポートフォリオの一翼を担わせるべきである。金属種ごとの閾値価格とスイッチングポイントを明確化し、スクラップ市場のボラティリティを活用した動的な調達切替メカニズムを構築する。設計段階からのDfR（Design for Recycling）の組み込み、モジュラー設計・分解性デザインの採用により、リサイクル効率の上限を設計時点で引き上げる取り組みが不可欠である。

▼ 提言4：AI・デジタル技術の本格導入による採掘・精錬の変革

衛星リモートセンシング、AI駆動の探査最適化、自律採掘ロボティクス、デジタルツインプロセス管理を段階的に導入し、鉱山運営のコスト・環境負荷・安全性を同時に改善する変革ロードマップを策定すべきである。特にGHG排出87億トン（全世界の8.4%）・水使用54億m³という鉱業セクターの環境フットプリントを削減するためには、AIによるプロセス最適化とCCUS（CO2回収・利用・貯留）の鉱業統合が戦略的優先事項となる。

▼ 提言5：材料代替ロードマップの策定と「設計ロックイン」の回避

各製品における材料選択を「固定仕様」から「適応的仕様」へ転換し、代替材料の実装確度と時間軸に応じた段階的移行ロードマップを策定すべきである。具体的には以下のアクションが挙げられる。

-バッテリー: LFP・LMFP・ナトリウムイオン電池への材料シフト計画の策定（Co・Ni依存度の段階的低減）

-磁石: 重希土フリーNdFeB磁石、La-Co代替設計、磁石レスモータ（SRM/誘導モータ）の導入可能性評価

-半導体: SiC・GaNパワーデバイスの採用拡大計画、ガリウム供給リスクのヘッジ策

-触媒: PGM低減・非貴金属触媒への段階的移行、リサイクルクローズドループの構築

▼ 提言6：先行指標モニタリング＋早期警戒体制の組織的実装

価格・在庫・政策・プロジェクト進捗に関する先行指標の体系的モニタリングと、2025～2035年の早期警戒シグナル（価格構造急変、大型プロジェクト遅延、資源ナショナリズム拡大、代替技術失速、ESG規制強化等）に対する標準反応プロトコルを、リスクガバナンス体制に組み込むべきである。シグナルの層別化（即時対応／中期対応／ウォッチ）と閾値設計、組織横断的なアラートプロセスの構築が実務上の鍵となる。

▼ 提言7：投資家・金融市場との「マテリアル対話」の開始

投資家向け重要原材料ディスクロージャー指標（マテリアル・エクスポージャー、サプライチェーン・レジリエンス、ESG関連指標、リスク・戦略KPI）を定義し、統合報告書やESG報告の一部として開示を開始すべきである。これは単なるコンプライアンス対応ではなく、資源リスク管理能力の高さを市場にシグナリングし、企業価値評価の向上と資本コストの低減につなげる戦略的アクションである。

■ 推奨読者

● 証券アナリスト、コモディティリサーチャー、格付機関

鉱種別CAGR・市場規模予測、シナリオ別感応度分析、企業別エクスポージャー評価

● 自動車OEM、バッテリーメーカー、材料サプライヤー

Li/Ni/Co/Mn/グラファイト需給分析、LFP・ナトリウムイオン代替シナリオ、カソード・アノード材料調達戦略

● 半導体ファブ、パワーデバイスメーカー、ICT企業

ガリウム・ゲルマニウム・レアガス供給リスク、SiC/GaN市場動向、高純度材料調達戦略

● 貴金属トレーダー、触媒メーカー、水素関連企業

金市場1.18兆ドル動向、PGM触媒需要、イリジウム・白金の水素電解槽需要

● 磁石メーカー、モータメーカー、風力発電タービンOEM

Nd/Pr/Dy/Tb需給分析、17元素詳細市場、マグネットチェーン全段階分析

● 再エネデベロッパー、電解槽メーカー、燃料電池メーカー

タービン・パネル用素材調達、グリーン水素向けIr・Pt需要、PEM/SOFC触媒材料

● データセンター、サーバーメーカー、冷却設備企業

電力・冷却・材料調達連携、半導体材料需給、上流投資・オフテイク機会

● 防衛装備メーカー、宇宙機関、戦略備蓄管理当局

戦略金属と防衛用途の対応、シークレット契約構造、長期需要安定性分析

● 金融・投資機関、PEファンド、鉱山投資ファンド、プロジェクトファイナンス

NPV/IRR+ESG+地政学統合評価、MA分析フレーム、ETF・先物市場分析

● リサイクル事業者、廃棄物処理企業、素材回収スタートアップ 都市鉱山経済性評価（閾値価格）、DfR設計手法、EPR制度比較分析

● 政策・行政・国際機関、JOGMEC、EU委員会、IEA

政策担当者向けKPI設計、多角化指標、リサイクル率KPI、国際枠組み比較

● マイニングテック企業、新精錬技術企業、AI鉱業プラットフォーム

AI・デジタル採掘技術のロードマップ、新精錬技術のスケールアップ戦略

■ 本白書の基本情報

● タイトル

重要原材料／重要鉱物資源／貴金属／レアアース／レアメタル／都市鉱山：ディープ・インサイト2026年版

● 総ページ数

2,700ページ

● 主要構成

マクロ動向・クロス分析・リスクスコア分析、需要構造・エンドユース産業、エコシステム・連携、先端技術・イノベーション（AI・自動化・デジタル採掘）、鉱種別市場分析、企業戦略・投資分析、都市鉱山・リサイクル、政策・規制・国際枠組み

● 対象鉱種

リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、銅、グラファイト、レアアース17元素、白金族金属（PGM）、金・銀・パラジウム、ガリウム、ゲルマニウム、タングステン、ニオブ、タンタル、チタン、バナジウム、アンチモン 他

● 先端技術カバレッジ

AIマテリアルズ・インフォマティクス、自律採掘ロボティクス、衛星リモートセンシング、DLE（直接リチウム抽出）、CCUS鉱業統合、デジタルツイン、ブロックチェーントレーサビリティ、FJH（フラッシュジュール加熱）リサイクル 他

● 企業分析

Albemarle、Ganfeng Lithium、Tianqi Lithium、CMOC Group、Glencore、Lynas Rare Earths、MP Materials、The Metals Company、Metallium Ltd.、Cirba Solutions、Momentum Technologies 他多数

● 地域カバレッジ

日本、米国、EU、中国、豪州、カナダ、韓国、英国、インド、DRコンゴ、チリ、インドネシア、南アフリカ、ブラジル、ASEAN、中東 他

● 分析フレームワーク

リスク×シェアクロス分析、シナリオ別需要感応度、NPV/IRR+ESG+地政学三層統合評価、マテリアル・エクスポージャー/レジリエンスマトリクス、重要度×リスク×代替可能性マトリクス、2025-2035年早期警戒シグナルリスト、鉱物インテンシティ分析、都市鉱山経済性評価

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

重要原材料／重要鉱物資源／貴金属／レアアース／レアメタル／都市鉱山：ディープ・インサイト2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190789628

▼▼▼

重要原材料／重要鉱物資源／貴金属／レアアース／レアメタル／都市鉱山：ディープ・インサイト2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190789647

目次

↓

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/critical-raw-materials-critical-mineral-resources-precious-metals-deep-insight.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月6日

● ページ数

2,700ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249