「すとぷり」などSTPR Family、サントリー社との初コラボ！全国約2,000台の自販機でオリジナルラベル缶を販売開始！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、STPR Family(当社所属の2.5次元歌い手・アイドルグループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」)と、サントリーが展開する「TAG LIVE LABEL」の初コラボレーションによるオリジナルラベル缶を、2026年3月9日(月)より販売開始したことをお知らせいたします。

本コラボレーションは、2026年3月28日(土)・3月29日(日)にKアリーナ横浜で開催される『STPR Family Festival!!2026』の開催にあわせて実施されます。

『STPR Family Festival!!2026』は、STPR所属の2.5次元アイドル・歌い手グループ「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が出演し、グループの枠を越えたコラボレーションや、それぞれの魅力を活かしたライブパフォーマンスをお届けする大型ライブイベントです。

STPR Familyとして、サントリー社オリジナルラベル缶とのコラボは今回が初の取り組みとなります。

2026年3月9日(月)から販売開始したオリジナルラベル缶は、STPR Familyメンバーのライブビジュアルとメッセージをあしらった特別仕様のラベルデザインとなっています。中身にはウーロン茶を使用しており、デザインとともにドリンクそのものもお楽しみいただけます。さらに、本商品のラベルは綺麗に剥がしてステッカーとして保存できる仕様となっており、飲み終わった後もSTPR Familyメンバーのビジュアルやメッセージを“形として残し、集めて楽しめる”コレクションアイテムとしてお楽しみいただけます。

本商品は、グループごとに自販機を分け、全国に設置されているサントリーの自販機のうち約2,000台で販売されます。※販売場所の詳細は、下部の「販売情報」をご確認ください。

■商品情報

商品名：STPR Family × TAG LIVE LABEL オリジナルラベル缶

内容量：340g

飲料：ウーロン茶

価格：800円(税込)

■販売情報

販売場所：全国約2,000台のサントリー自販機

すとぷり：https://x.gd/vnev5

AMPTAKxCOLORS：https://x.gd/hlxOk

騎士X - Knight X -：https://x.gd/0Dfkr

めておら - Meteorites -：https://x.gd/bmuv7

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC：https://x.gd/RjJlk

販売期間：2026年3月9日(月)～4月7日(火) ※販売開始時間は自販機ごとに異なります

ラベルデザイン：34種(各グループメンバーライブビジュアル＋コメント29種＆各グループシークレット5種)

※1台の自販機に対し1グループ(メンバー数＋シークレット1種)

※ステッカーとして保存可能

■『STPR Family Festival!! 2026』 公演情報

【公演タイトル】

STPR Family Festival!! 2026

【開催日時】

- 2026年3月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

- 2026年3月29日(日) 開場 11:30/開演 13:00

【会場】

Kアリーナ横浜 〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14

【特設サイト】

https://festival.stpr.com/2026

― STPR Family ―

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年11月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://fc-knight-x.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/Knight_A_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://amptak-colors.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://meteorites.stpr.com/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://sneakerstep.stpr.com/

公式YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/