行政書士法人GOAL、GMO趣味なび・KRGと業務提携　　　　　　　協会ビジネスの「設立・信頼構築・DX」をワンストップ支援開始！

行政書士法人GOAL

行政書士法人GOAL（代表：石下貴大、以下「GOAL」）は、GMOインターネットグループのGMO趣味なび株式会社（代表取締役社長：伊東 祐輔、以下「GMO趣味なび」） 、および協会ブランディングを専門とするケーアールジー株式会社（代表取締役：やすひさてっぺい、以下「KRG」） と業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、資格ビジネスやコミュニティ運営を行う協会・団体に対し、法的な設立支援から社会的信頼の獲得、運営のDX化までを包括的にサポートする体制を確立します。

提携の背景～運営者が直面する「信頼と効率」の壁～

近年、コミュニティ型事業の活発化に伴い、協会設立のニーズは高まっています 。

しかし、多くの協会運営者が以下の課題を抱えているのが現状です。

- 手続き、法務周りの煩雑さ：適切な法人格の選択や規約等の整備- 社会的信頼の不足：不透明な運営によるブランド毀損のリスク- 運営のアナログ化：事務作業に追われ、本来の理念実現に注力できない

GOALはこれまで1000件以上の社団及び協会の設立や運営に携わり、協会設立や一般社団法人の専門家として活動してまいりましたが、設立後の「運営の効率化」や「集客」においても一貫した支援を提供すべく、各領域のプロフェッショナルである2社との提携に至りました 。

支援内容～士業×システム×ブランディングによるサポートを実現～

GMO趣味なびが提供する「コエテコカレッジ by GMO 協会プラン」を軸に、以下の支援をワンストップで提供します 。

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19722/table/16_1_24c7e98474e2673909be681e8111d0dc.jpg?v=202603100151 ]

3社共催による「最強の協会・団体運営セミナー」の開催などを通じ、法務知見と最新DX事例を融合させたノウハウを公開していくことで多くの協会運営者様のお役に立ち、協会運営が「社会から必要とされ、憧れられる職業」となる未来を目指してまいります。