竹中夏海 企画プロデュースのコント歌劇団「紫芍薬歌劇団」始動！

株式会社ホリプロ2026年6月7日開催「紫芍薬歌劇団」キービジュアル

『ゴッドタン マジ歌選手権ヒム子シリーズ』や、藤井隆など、数々のアーティストの楽曲やMVの振付を担当してきた、振付演出家の竹中夏海が企画プロデュース、演出を手がけるコント歌劇団「紫芍薬歌劇団（むらさきしゃくやくかげきだん）」が始動する。

紫芍薬歌劇団は、女性の芸人、元アイドル、ミュージシャン、DIVAを中心に集い、

公演ごとに座組が自在に変化していく“出入り自由”なコント歌劇団。

スローガンは「歌って踊って、笑い飛ばす」。

旗揚げ公演では当事者性の高いコントと音楽が融和し、祝祭が繰り広げられる。

福田麻貴（3時のヒロイン）が脚本協力

コントパートのキャストには、

かなで（3時のヒロイン）、しより、水森依音、岡本りんが名を連ねる。

その他の出演者は順次発表予定となる。

さらに、福田麻貴（3時のヒロイン）が一部コントの脚本協力として参加。

また、作家として、「ララチューン」「100億年LOVE」「あの卓が気になる」などを手がける

斉藤ほのかが参加。

旗揚げ公演は6月7日(日)、同日にトークイベントも

初公演は2026年6月7日(日)、東京・北沢タウンホールにて開催。

同日昼には、歌劇団の制作背景や構想を語るトークイベント「我々は安心できる歌劇団でありたい（仮）」も実施予定。詳細および出演者は後日発表予定。

チケットは3月8日21:00より、LivePocketにて夜公演の抽選受付がスタートし、する。

公演の詳細や追加情報は、竹中夏海の公式InstagramおよびX（@tknkntm）にて随時発表される。

公演概要

公演名：紫芍薬歌劇団

日程：2026年6月7日(日)

時間：16:30開場／17:00開演

会場：北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール）

【企画・演出・プロデュース】 竹中夏海

【脚本・構成】斉藤ほのか

【脚本協力】福田麻貴（3時のヒロイン）

【出演者】〈コントパート〉かなで(3時のヒロイン)、しより、水森依音、岡本りん

※ほか出演者は順次発表予定

【チケット情報】

LivePocket受付ページ： https://livepocket.jp/e/s3itp

【竹中夏海(たけなかなつみ)】

1984年6月10日生まれ。埼玉県出身。日本女子体育大学ダンス科出身。

2009年にぱすぽ☆の振付担当としてキャリアをスタートさせる。その後、『ゴッドタン マジ歌選手権ヒム子シリーズ』や、藤井隆の振付を担当。

『東京03 FROLIC A HOLIC feat. Creepy Nuts in 日本武道館「なんと括っていいか、まだ分からない」』ではステージングを担当。『おもカワ～アイドルコントバトル～』では企画プロデュースを担った。

Instagram：(@tknkntm) X：(@tknkntm)