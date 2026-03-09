【国別駐在員研修】スペイン編 新公開！グローバル人材育成特化型 ＜INSIGHT ACADEMY Eラーニング＞

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金珍燮）は、国別駐在員研修シリーズ「マネジメント版 スペイン編」をリリースしました。

スペインのビジネスに役立つ情報を、INSIGHT ACADEMYの国別駐在員研修より提供します。

国別駐在員研修マネジメント版スペイン編 :https://insighta.jp/set/1459?fcid=36

《国別駐在員研修シリーズ》とは

対象国でビジネスを営んでいくには、対象国の商習慣・現地人の価値観・文化・生活・宗教など、ビジネスに関連するありとあらゆる基本情報の理解は必須事項です。ベース知識が備わっていなければ事業の成功確率は大幅に下がります。



また駐在員は「現地で事業を成功させる」という重要な役割を企業から与えられています。言い換えると日本本社の事業方針を駐在国の状況に合わせて落とし込み、現地と協働して事業を推進・管理していくことが求められていると言えます。その中でカギを握るのが、「いかに現地と信頼関係を築いていくか」ということです。



本コースは、対象国でのビジネス経験が豊富なプロフェッショナルな方を講師として招き、赴任先で現地社員と信頼関係を築いて成果を出すためにデザインされています。コースの前半では、対象国の国民性・ビジネス習慣・就業意識などを、日本との違いに注目しながら解説するとともに、日本人同士でしかコミュニケーションしない等の日本人が陥りやすい失敗や行動を紹介します。コースの後半では、講師自身の経験談も交え、対象国と日本との違いをベースに赴任先で現地社員とどのように信頼関係を築いていくかの具体的ポイントを学べます。



駐在予定で、これから共に働く現地社員のことを知り、スムーズに駐在生活をスタートさせたいとお考えの方、既に海外駐在中で、現地社員との信頼関係構築がうまくいっていないとお悩みの方に必ずご視聴頂きたいコースです。

国別駐在員研修シリーズ :https://insighta.jp/contents/category/course_of_working_abroad《国別駐在員研修シリーズ》の特徴

01. 26か国の国別駐在員講座を提供

各国での実際のビジネスを想定した駐在員研修を、国別に多数提供しているサービスは他にありません（自社調べ）。

多数の国に駐在員を送り出している企業様にお勧めです。



現在、タイ、フィリピン、ブラジル、中国、アメリカ、ドイツ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、メキシコ、インド、UAE、インドネシア、トルコ、スリランカ、フランス、イギリス、ロシア、北アフリカ、台湾編、オランダ、韓国編、オーストラリア、チェコ、イタリアの講座を提供しており、この度「スペイン編」も追加リリースしました。

02. 各国の駐在員の悩みと現地事情に精通したプロフェッショナル講師

講師は平均100社以上のグローバル企業に対し、特定国の駐在員研修を提供してきた確かな実績のあるプロフェッショナルを厳選。

知識や教養だけではない、海外駐在員が現地でビジネスを行う上で実際に役立つ、よくある失敗事例やコミュニケーション/マネジメントの具体的方法等を豊富な実体験や現地のヒアリング情報を基にお伝えします。

講師例

ダビッド・マルコス氏（スペイン編担当）

2007年来日。在日スペイン大使館にて国際貿易担当官として産業協力・技術分野に携わり、日本とスペイン間のビジネス連携を推進。その後、バイオテクノロジーおよびエネルギー分野の技術系企業を複数共同設立。現在は、IE大学（スペイン・マドリード）理工学部の執行委員・客員教授を務めるほか、在日スペイン商工会議所 理事、在日スペイン大使館 シニア・アナリストとして、国際ビジネスと人材育成に取り組んでいる。

ロッシェル・カップ氏（アメリカ編担当）

日本の多国籍企業の海外進出や海外企業の日本拠点をサポートしているジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社の創立者兼社長。グローバルに展開している多数の日本企業にコンサルテーションを提供してきた実績を持つ。

織也 スィーナ氏（UAE編担当）

中東三井物産に入社しテヘランに駐在、中東諸国の労働法に準じた労務・法務・人事等を担当。その後、アラブ首長国連邦ドバイに駐在、経営企画及び石油・天然ガス等の資源エネルギー上流開発を担当する。

独立後は、貿易コンサルティング・海外進出支援・外国人人材の採用支援、インバウンド事業のコンサルティングなど幅広く業務を提供している。

山下 雅史（タイ編担当）

1974年富士ゼロックス株式会社入社。2003年元タイ富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長。2007年「日タイ・ロングステイ・ネットワーク」を設立、2013年屋号を「日タイ・ロングステイ＆ビジネス・ネットワーク」に変更。日系企業向けのタイ赴任前講師及びタイ国進出サポート活動にシフト。延べ1,500人以上の受講実績を持つ。

03. 国民性から現地人材マネジメント・現地での交渉まで広く網羅する講座

コースの前半では、対象国の国民性・ビジネス習慣・仕事観などを日本との違いに注目しながら解説するとともに、現地で日本人駐在員が陥りやすい失敗や行動を紹介します。



コースの後半では、講師自身の経験談も交え、駐在先で現地スタッフとどのように信頼関係を築いていくかの具体的なポイントを学べます。



※国ごとにコース構成は多少異なります

▶ 国別駐在員研修 マネジメント版 スペイン編 講座構成

EP.1 スペイン人の国民性と気質

・講師自己紹介

・本講座の内容

・スペイン人の国民性・気質



EP.2 スペイン人の仕事観

・キャリアに関する考え方

・仕事のスタイル

・シエスタに関する補足



EP.3 日本人駐在員が陥りやすい問題

・閉鎖的な姿勢

・働き方の問題



EP.4 信頼関係を築くポイント１. コミュニケーション

・オープンなコミュニケーションスタイル

・「対等である」意識



EP.5 信頼関係を築くポイント２. マネジメント

・個人に寄り添う

・仕事の進め方＆働き方

・感情的な場面について



EP.6 信頼関係を築くポイント３. スペイン人顧客への対応

・第一印象

・契約文化

・打ち合わせの特徴

・心得たいマナー



EP.7 信頼関係を築くポイント４. 職場でのDos & Don’ts

・Dos

・Don'ts



EP.8 信頼関係を築くポイント５. 社外でのお付き合い

・社外で繋がるきっかけ

・お土産を渡す

・お酒の場でのマナー

・地域文化を知る



EP.9 駐在員として成功するために

・本当の成功とは

・振り返り

・駐在員が意識すべきこと

・最後に

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language