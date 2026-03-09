公益財団法人日本ユニセフ協会

【2026年3月7日 ジュバ（南スーダン）発】

ユニセフ（国連児童基金）南スーダン事務所代表のノアラ・スキナーは、同国北部で襲撃事件が発生し、子どもが巻き込まれたことを受け、以下の声明を発表しました。

＊ ＊ ＊

ユニセフは、南スーダン・ルウェン行政地区のアビエムノム郡（Ruweng Administrative Area, Abiemnhom County）で発生した残虐な襲撃事件を強く非難します。この事件により3人の子どもが亡くなり、少なくとも13人が病院で手当てを受けています。襲撃は2026年3月1日に発生しました。現地当局の報告によれば、死者は180人に上り、4,000人以上が避難を余儀なくされています。

このような暴力行為は断じて容認できるものではなく、罪のない子どもや女性が最も苦しんでいる同国の状況悪化を示す、またしても痛ましい出来事となっています。相次ぐ衝突により、子どもたちは家を追われ、保健ケア、教育、保護といった必要不可欠なサービスを受けられない状況に陥っています。

ユニセフは現地パートナーの協力を得て、緊急の保健・栄養支援物資の提供に当たっています。

ユニセフは全ての紛争当事者に対し、直ちに敵対行為を緩和し、和平合意に再び取り組み、国際人道法および国際人権法を全面的に遵守するよう求めます。南スーダンの子どもたちは、自らの権利が守られる安全で安心な未来を手にできて当然なのです。

＊ ＊ ＊

