「MATSUE起業エコシステムコンソーシアム特別イベント」開催レポート

MATSUE起業エコシステムコンソーシアム2/24(火) MATSUE起業エコシステム特別イベント「地域の未来を創る挑戦」

「地域クラウド交流会全国グランプリ大会in松江」開催報告１.起業家ピッチイベントの開催報告

島根銀行企業支援室長原田様より、2025年8月30日（土）に開催された「地域クラウド交流会全国グランプリ大会in松江」についてご報告いただきました。

【地域クラウド交流会全国グランプリ大会in松江概要】

主催：株式会社島根銀行

共催：MATSUE起業エコシステムコンソーシアム

テーマ：夢を実現できるまち松江

～未来を創る起業家たちの挑戦～

内容：・トークセッション

（サイボウズ(株)青野社長×上定市長）

・起業家ピッチ

（全国11地域＋松江市代表） など

場所：松江テルサ（テルサホール）

参加者数：385人

起業家講演２.「MIX発」起業家講演

松江の起業家コミュニティ「MIX」に関わっていただいた起業家2名にご登壇いただき、起業のきっかけ、創業時の苦労、MIXとの関わり、事業内容や今後の挑戦などについてお話しいただきました。

登壇者

・株式会社ゲームガム 代表取締役CEO

黒田隆史氏

・株式会社フジイコーポレーション 代表取締役

藤井寛幸氏

トークセッション３.トークセッション

パネラー

・松江市長 上定昭仁氏

・インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦徹氏

・株式会社ゲームガム 代表取締役CEO

黒田隆史氏

・株式会社フジイコーポレーション 代表取締役

藤井寛幸氏

モデレーター

・株式会社graphs 代表取締役 藤村一行氏

【概要】

「事業や政策を通じて挑戦したいこと」、「松江から全国に羽ばたくビジネスの創出に必要なこと」をテーマにトークセッションを行いました。

【登壇者の主なコメント】

・上定氏「色々な偶然が重なり合って今日このようなイベントが実現できた。また、登壇された起業家が象徴す

るように、松江で起業が生まれ育つ循環が着実に根付きつつある。今後もたくさんの方とのご縁を大切

に、ご協力を賜りつつ起業文化の醸成に向けて取り組んでいきたい。」

・赤浦氏「何かに挑戦する時に一番大切なのは他の誰かが支えてくれる環境があること。最近は場所を選ばずに

支え合う仕組みもできているので、今後もこのコンソーシアムを中心に松江から全国に向けて挑戦され

る方が出てくることをとても楽しみにしている。」

・黒田氏「若い人が挑戦の一歩を踏み出すためには、地域の大人が挑戦者の親身になって応援する環境がある

ことが大切。自分が駆け出しの頃に支えていただいた方、掛けてもらった言葉はすべて覚えている。この

エコシステムでも引き続き挑戦者に寄り添っていただきたい。」

・藤井氏「都会では埋もれてしまうこともあるかもしれないが、松江のような規模感だからこそ注目してもらい、成

長に繋がる機会が多いと感じる。そうした中で地域密着の精神で一人一人のお客様と真摯に向き合う

ことで事業を拡大していきたい。」

今回の特別イベントは、起業家が思い描く未来を実現するための“次の一歩”とは何か、松江から全国へ羽ばたくビジネスを創出するために"私たちに求められる支援"とは何か、会場全体で考え、共有する貴重な機会となりました。

「MATSUE起業エコシステム」では引き続き、オール松江で起業・創業や新規事業開発に挑戦される方の支援に取り組んでまいります。

開催概要

イベント名 MATSUE起業エコシステムコンソーシアム特別イベント～地域の未来を創る挑戦～

日 時 2026年2月24日(火) 14:15～16:00

会 場 enun 3F (島根県松江市西茶町40-1)

参加者数 41名

MATSUE起業エコシステムについて

MATSUE起業エコシステムは、松江を舞台に新たな挑戦をする人々を「オール松江」で応援する仕組みです。具体的には、起業支援、新規事業開発支援、経営支援、および起業家教育に関わる様々な主体が連携してサポートを提供します。

MATSUE起業エコシステムコンソーシアム概要

設立: 2023年1月31日

会長: 松江市長 上定昭仁

副会長: 松江商工会議所

顧問: インキュベイトファンド代表パートナー 赤浦徹 氏

正会員: 松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学、松江工業高等専門学校、日本政策投資銀行松江事務所、日本政策金融公庫松江支店、山陰合同銀行、ごうぎんキャピタル株式会社、島根銀行、しまね信用金庫、島根県信用保証協会、島根県、公益財団法人しまね産業振興財団、島根県教育委員会、松江市教育委員会、松江市（事務局）

団体概要

団体名：MATSUE起業エコシステムコンソーシアム

会長：松江市長 上定昭仁

顧問：インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦徹

所在地：島根県松江市末次町86番地 松江市産業経済部新産業創造課内

設立：2023年1月

正会員：松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学、松江工業高等専門学校、株式会社日本政策投資銀行松江事務所、日本政策金融公庫松江支店、株式会社山陰合同銀行、ごうぎんキャピタル株式会社、株式会社島根銀行、しまね信用金庫、島根県信用保証協会、公益財団法人しまね産業振興財団、島根県、島根県教育委員会、松江市教育委員会、松江市（事務局） (2024年1月1日時点)

Webサイト:https://mix-matsue.jp/matsue-business-ecosystem/