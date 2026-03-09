3月18日（水）発売！　岩井圭也氏の初のボクシング小説『拳の声が聞こえるか』の書影を公開いたします。

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、3月18日（水）に、岩井圭也氏の最新作『拳の声が聞こえるか』を刊行いたします。『永遠についての証明』で鮮烈なデビューを果たし、SF、ミステリ、歴史小説など様々なジャンルを越境しながら、重厚な人間ドラマを描いてきた著者の、新たなる代表作。

このたび、刊行に先駆けて、イラストレーター・田雜芳一氏による書影を公開いたします。『小説新潮』での連載時から挿画を担当して頂いた田雜氏には、ロードワークに励む主人公・五十嵐遼馬の姿を描いて頂きました。

また、帯には無類の格闘技好きとして知られる作家・夢枕獏氏より「ボクシング小説の名品がここに誕生した。読めばわかる」と、力強い推薦コメントを寄せていただきました。

＜あらすじ＞

言葉は喉の奥でつっかえ、想いは胸の底で燻る。五十嵐遼馬は、昔から会話が上手く出来なかった。話そうとすると、喉に鍵が掛かったかのように、言葉に詰まってしまうのだ。地元を捨て、東京で影のように生きる遼馬だったが、ある日、仕事帰りに通りかかった＜須郷ボクシングジム＞の熱気に引き寄せられ、そのまま入会することに。

当初は、孤独を埋めるようにジムに通っていたが、トレーナーの高矢明から「ボクシングは対話だ」と教わり開眼。リングでの駆け引きを通して、自らの拳（おもい）を主張する喜びに目覚めていく。

プロボクサーとして歩み始めた遼馬の前に立ちはだかるのは、悪霊（ピーポープ）を背負うタイ人ボクサー、サクチャイ・プラガヤット。言葉も国境も超え、互いの存在を懸けて激突する二人の拳。

この世界には、殴り合うことでしか辿り着けない場所がある。読み終えた瞬間、あなたの胸にも熱い何かが込み上げる、魂の青春拳闘小説。

■著者コメント

言葉によるコミュニケーションが主流の時代に、言葉ではない対話の形を描きたいと思いました。

永遠にわかりあえないのに、それでも理解しようと試みる姿を見守ってもらえたら幸いです。

■著者紹介：岩井圭也（いわい・けいや）

1987年生まれ。大阪府出身。

2018年、『永遠についての証明』で第9回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。2023 年、『最後の鑑定人』で第 76 回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補、『完全なる白銀』で第 36 回山本周五郎賞候補。2024 年、『楽園の犬』で第 77 回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補、『われは熊楠』で第 171 回直木三十五賞候補。2026年、『汽水域』で第28回大藪春彦賞候補、「横浜ネイバーズ」シリーズで第11回吉川英治文庫賞候補。ほか近著に『真珠配列』『あしたの肖像』がある。

撮影・宇佐美亮

■書籍データ

【タイトル】『拳の声が聞こえるか』

【著者名】岩井圭也

【発売日】2026/03/18

【造本】四六版三方断ちカバー

【定価】2,100円（税込）

【ISBN】978-4-10-356411-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354132/