札幌発のインディーゲーム展示会『SAPPORO GAME ODYSSEY』2026年6月7日（日）開催決定＆出展者募集を開始

株式会社HiBiGA

株式会社HiBiGA（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：酒井勇紀、以下HiBiGA）は、2026年6月7日（日）、チ・カ・ホ（札幌駅前通地下広場）北3条交差点広場（西）にて、札幌発のインディーゲームの展示・試遊イベント『SAPPORO GAME ODYSSEY（サッポロ・ゲーム・オデッセイ）』を開催いたします。

公式サイト：https://www.sapporo-game-odyssey.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/sap_sg(https://x.com/sap_sgo)o(https://x.com/sap_sgo)

本日3月9日（月）より、出展クリエイターの募集を開始いたしました。

応募フォーム：https://forms.gle/dP3MZWVsjKmuv69L6

■ 『SAPPORO GAME ODYSSEY』とは

『SAPPORO GAME ODYSSEY』ロゴ

『SAPPORO GAME ODYSSEY』は、北海道・札幌のメインストリートである「チ・カ・ホ（札幌駅前通地下広場）」を舞台にした、新しいインディーゲーム展示会です。

「インディーゲームを札幌で、食べつくしちゃおう。」をコンセプトに、札幌市内外から集結した約30組（予定）のインディーゲーム開発者が、自身の想いを込めた作品を展示・頒布（試遊）します。

通行量の多いオープンスペースで開催することで、ゲームファンだけでなく、通りがかりの市民や観光客にも「インディーゲームの熱量」に触れてもらい、新たなファン層の開拓を目指します。

■ 本イベントの2つの特徴

1. 札幌のメインストリート「チ・カ・ホ」が舞台

舞台となる「チ・カ・ホ 」は、札幌駅と大通駅を繋ぐ地下歩行空間の要衝です。1日平均の通行量が約7万人の天候に左右されない空間で、快適な試遊環境を構築します。

2. クリエイターファーストな出展環境

個人や小規模チームの開発者（一般・学生）が参加しやすい出展料に抑え、展示台や椅子などの什器を標準完備し、できる限りの「展示のしやすさ」を追求します。また、会場には巨大スクリーンが2枚常設されており、催事中は出展作品のPVを流します。

■ 開催概要

イベント名： SAPPORO GAME ODYSSEY（サッポロ・ゲーム・オデッセイ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143211/table/2_1_2b3bd14bd0874146e626f55147caeb65.jpg?v=202603101251 ]

■ 出展者募集について

本日より、出展クリエイターの募集を開始いたしました。

■ スポンサー募集

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143211/table/2_2_dd4ea4682be27c0b82165b65fb0ca621.jpg?v=202603101251 ]

本イベントを共に盛り上げていただける協賛企業・団体様を募集しております。

スポンサー資料のご請求や、ご質問につきましては、以下の専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求フォーム：https://forms.gle/pXmQoGMmVKg5fm7h8

■ 主催者コメント

主催：べる

北海道・札幌には素晴らしいゲームクリエイターがたくさんいますが、作品を発表できる「場」がもっと必要だと感じていました。また、道外にお住まいの方にも北海道・札幌の魅力をたくさん知って欲しい。このイベントが、開発者とプレイヤー、そして札幌という街を繋ぐ新しい「場」になれば幸いです。札幌の中心地、地下歩行空間で皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

■ 会社概要

会社名：株式会社HiBiGA

代表者：代表取締役社長 酒井勇紀

本社所在地：北海道札幌市

公式X（旧Twitter）：@hibiga_games (https://x.com/hibiga_games)

【お問い合わせ先】

株式会社HiBiGA 『SAPPORO GAME ODYSSEY』運営事務局

担当： べる

E-mail： info@sapporo-game-odyssey.jp