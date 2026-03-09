NYC株式会社と株式会社YMFGキャピタルによる広島県の土木事業者への共同投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中塚庸仁、以下「NYC」）は、株式会社山口フィナンシャルグループ（本社：山口県下関市、以下「YMFG」）の投資専門子会社である株式会社YMFGキャピタル（本社：山口県下関市、代表者：山口亮太、以下「YMFGキャピタル」）と共同で、2026年2月に広島県を拠点とする土木工事・運送事業者（以下「対象会社」）への投資を実行しましたのでお知らせいたします。

共同投資の背景と意義

NYCは、2022年の創業以来、全国の事業承継問題を抱える中小企業に対し自己資金による投資を行い、経営支援を通じた事業の継続と成長に取り組んでまいりました。本件は、NYCにとって累計28件目の投資実績であり、グループ売上は100億円を突破いたしました。

一方、YMFGキャピタルは、山口フィナンシャルグループの投資専門子会社として「金融（エクイティ）の力で地域を変革する原動力となる」をミッションに掲げ、スタートアップ投資および地域企業に対する出資と事業成長支援の2軸で事業を展開しています。山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行を傘下に持つYMFGグループは、山口県・広島県・北九州エリアを中心に広範な地域ネットワークを有しています。

本共同投資は、NYCが持つ中小企業への投資・経営支援の実績・ノウハウと、YMFGキャピタルが持つ地域金融機関としての信用力・地域ネットワークを掛け合わせることで、より強固な事業承継支援体制を構築することを目的としています。地方銀行グループの投資専門子会社との共同投資は、NYCにとって新たな投資パートナーシップの形であり、今後の地方中小企業の事業承継を加速させる取り組みの第一歩となります。

対象会社について

対象会社は、広島県を中心に土木工事と運送事業を展開しています。祖業である土木工事事業では、道路・河川・砂防・下水道など、国土交通省をはじめとした公共工事を請け負っています。運送事業では、自社建設機械の機動的な運送に加えて、木材関連や食料品等を中心に取り扱っています。業界の特徴として売上の変動がある土木事業に対して、安定した運送事業を持つことで盤石な経営基盤を形成しており、創業以来、地域に密着し着実な成長を続けています。

今後の更なる事業の発展のためには次期経営体制の構築が必要と考え、NYCおよびYMFGキャピタルによる共同での事業承継を決断されました。

今後の展望

NYCとYMFGキャピタルは、対象会社の更なる企業価値向上のため、次期経営体制の構築や体制の強化をはじめ、様々な経営支援を行ってまいります。NYCの投資・経営支援ノウハウとYMFGグループの地域ネットワーク・事業基盤を活かし、対象会社の持続的な成長を支援いたします。

また、両社は本件を皮切りに、今後も地方中小企業の事業承継・成長支援における協業機会を模索し、地域経済の活性化に貢献してまいります。

NYC株式会社について

NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ優良中小企業を対象に投資を行う投資会社です。NYCはファンドではなく、自己資金で投資を行うため、投資家の意向やリターンの分配に縛られず、自由度の高い支援が行えます。投資先企業の意向を反映した支援計画を提案し、よりよい形での事業承継を目指しています。

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業、トラディショナル型サーチファンド投資事業

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

株式会社YMFGキャピタルについて

YMFGキャピタルは、株式会社山口フィナンシャルグループの投資専門子会社として、「金融（エクイティ）の力で地域を変革する原動力となる」をミッションに活動しています。スタートアップ投資および地域企業に対する出資と事業成長支援の2軸で事業を展開し、グループ全体の広範なネットワークを活用した投資先支援を行っています。

代表者 ：山口亮太

所在地 ：山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

事業内容：投資ファンド運営業務

親会社 ：株式会社山口フィナンシャルグループ（東証プライム上場）

会社ＨＰ：https://ymfg-capital.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

NYC株式会社

E-mail：admin@nycinc.jp