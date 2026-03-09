近畿大学発ベンチャー「美肌AIコネクト」、クラウドファンディング500万円達成。ネクストゴールとして誇大広告に依存しない“医師教育プラットフォーム”へ800万円挑戦

株式会社美肌AIコネクトクラウドファンディングページ :https://readyfor.jp/projects/bihada-ai-connect募集期間：1月20日（火）20:00 ～ 3月31日（火）23:00

株式会社美肌AIコネクト（代表取締役：大塚篤司、以下「当社」）が実施する美容医療の透明評価プラットフォーム「美肌コネクト」開発のクラウドファンディングは、目標金額500万円を達成しました。多くのご支援とご声援に心より御礼申し上げます。期間終了の3月31日（火）23:00まで残り日数を残し、当社はネクストゴール（第二の目標金額）として800万円を掲げ、医師向け教育・啓発コンテンツを備えたプラットフォームの開発に挑戦します。

本クラウドファンディングは、「きれいになりたい、前向きになりたいという気持ちは、誰にとっても自然で尊いもの。だからこそ、その一歩は安心できるものであってほしい」という思いから始まりました。第一目標達成への感謝とともに、私たちはネクストゴールへの挑戦を通じて、その理念をさらに具体化していきます。

今回いただいたご支援を原動力にアプリ開発を大きく前進させるとともに、医師向けの教育基盤を整備することで、“信頼で選べる美容医療”の実現を目指してまいります。

第一目標達成の御礼と、残り期間の挑戦（ネクストゴール）について

大塚 篤司

株式会社美肌AIコネクト 代表取締役

近畿大学 医学部皮膚科学教室 主任教授

背景：美容医療を巡る社会課題

近年、美容医療市場は急速に拡大していますが、以下のような問題が顕在化しています。

- 「直美問題」を発端とした経験不足の医師の増加若手医師が十分な臨床経験を積まないまま美容医療に従事し、施術事故やトラブルが増加しています。- 誇大広告と誤情報の氾濫SNSやインフルエンサーによる誇大広告や誤情報があふれ、利用者が本当に信頼できる医師や施術を判断しにくくなっています。- 相談件数の急増国民生活センターのPIO‐NETによれば、美容医療サービスに関する相談件数は2022年度の3,798件から2023年度は6,281件へと約1.65倍に急増し、2024年度には10,717件とさらなる増加を示しました。深刻なケースには、施術後の左右非対称や副作用の説明不足などが含まれます。

こうした状況が続けば、経験豊富な医師が評価されず、価格や広告に惑わされた選択が主流となり、利用者の安全が損なわれるおそれがあります。私たちは、AIと専門医の力で誤情報を排除し、科学的根拠に基づいた透明な情報を提供することで、安心して美容医療を選べる社会を実現したいと考えています。

プロジェクト概要：美肌コネクトとは

「美肌コネクト」は、AIと皮膚科学の専門家による審査と情報検証を通じて、本当に信頼できる美容医療を利用者に届けるオンラインプラットフォームです。

従来の美容医療サイトが広告や口コミに依存しているのに対し、「美肌コネクト」は以下の機能を提供します。

- 信頼できる美容情報の提供：医師の経歴や専門分野を第三者の有識者が審査し、一定の基準を満たした医師のみを掲載します。施術解説や注意点も確認でき、事前決済やキャンセルポリシーを整備することで医師と利用者双方に安心を提供します。- 教育・啓発コンテンツ：若手医師向けの研修動画やセミナーを提供し、安全な医療提供を支援します。一般向けにも正しい美容医療の基礎知識や注意点を発信し、誤情報を排除します。- AI相談・肌診断機能（将来追加予定）：AIが肌状態を分析し、パーソナルカラー診断や適切な施術候補を提案。専門医が監修し、科学的根拠に基づいたアドバイスを提供します。- 決済・予約保証機能：前払い決済やキャンセルポリシーを整備し、ユーザーが安心して予約・支払いできる仕組みを提供します。

この“シン・基準”によって、経験や技術・誠実さで医師が選ばれる未来、業界全体が医学に基づいた美容文化を取り戻す未来、そして利用者が安心して美容医療を選べる未来を目指します。

ネクストゴールで取り組むこと：医師向け教育・啓発プラットフォームの開発

第一目標の500万円を達成したことで、アプリの開発は大きく前進しています。しかし、安心して選べる美容医療を実現するためには、医療の土台そのものをより確かなものにすることが不可欠です。そこで当社は、ネクストゴールとして800万円を掲げ、美容医療を学ぶ医師向けの教育・啓発コンテンツを備えたプラットフォームの開発に取り組みます。

美容医療を体系的に学べる環境はまだ十分とは言えません。正しい知識や安全管理、患者さんとの向き合い方をしっかり学べる場を整えることが、結果的に患者さんが安心して医療を選べる社会につながります。予定している教育コンテンツは以下の通りです。

- 美容医療の基礎と安全管理を学べるオンライン講座- 実際のトラブル事例から学ぶリスク対策- 誠実な情報発信と患者さんとの信頼関係づくりに関する講義- 最新の知見をわかりやすく共有するセミナー

医師の学びを支えることは、未来の患者さんの安心を支えることです。引き続き、皆さまの温かいご支援をお願い申し上げます。

クラウドファンディング概要

- 実施プラットフォーム：READYFORhttps://readyfor.jp/projects/bihada-ai-connect- 募集期間：1月20日（火）20時～3月31日（火）23時終了（70日間）- ネクスト目標金額：800万円 ※目標金額500万円＋300万円※このたび、目標金額500万円を達成しました。多くのご支援とご声援に心より御礼申し上げます。期間終了まで第二の目標金額として800万円を掲げ、医師向け教育・啓発コンテンツを備えたプラットフォームの開発に挑戦します。- 資金の使い道：プラットフォームの開発費（審査システム、検索・予約機能、レビュー管理機能、AI診断機能）、医師へのリサーチ費用・監修費用、教育啓発コンテンツの制作費用、医師と専門家による審査員・監修員の人件費、サービス運営費など- リターン：支援金額に応じて、デジタルレポートや教育セミナーの招待、医療監督者限定セミナーへの参加券、Founding Doctor/Supporterとしての称号などを用意しています（詳しくはREADYFORページをご覧ください）。

クラウドファンディングは単に資金調達の手段ではなく、支援者と共に社会的な課題解決に取り組むためのパートナーシップです。ご支援はプロジェクト開発の原動力となるだけでなく、透明性の高いスタートを切るためにも欠かせません。

プロジェクトチームのご紹介

「美肌コネクト」は医療、IT、研究、ファイナンス、広報など多様な専門家が結集したチームで開発を進めています。各メンバーは、それぞれの専門領域とネットワークを活かして、「信頼できる情報で選ぶ美容医療」という新しい標準を社会に根付かせるために尽力してまいります。

当社は、美容医療の現場に根付く課題を直視し、医学に裏打ちされた情報とテクノロジーで解決する取り組みをおこなってまいります。

患者さんが安心して美容医療を受けられ、医師が技術と誠実さで正当に評価される社会を実現していきます。

会社概要

会社名：株式会社美肌AIコネクト

所在地：京都府京都市

設立：2025年10月

代表者：代表取締役 大塚篤司

事業内容：

インターネットを利用した美容医療予約プラットフォームの開発・運営、医療機関および医療従事者の情報提供サービス、美容医療情報の提供およびコンサルティング、ウェブサイト・アプリ開発

オフィシャルSNS：

https://x.com/bihadaconnect

お問い合わせ先

本リリースに関するご質問や取材のお申し込みは、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

株式会社美肌AIコネクト 広報担当 飯嶋

メール：info@bihada-ai-connect.com