SXSW 2026でのヴァレオ：ゲーミング、AI、モビリティの架け橋に

ヴァレオは、3月12日から14日まで米テキサス州オースティンで開催される先進的なテックイベント「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）」に再び参加し、卓越した自動車工学と最先端のデジタル技術を組み合わせて、乗客とドライバーの体験を向上させるイノベーションを実演します。

「2024年に戦略的なプラットフォームであるSXSWに初出展して以来、私たちはハードウェア、ソフトウェアとクリエイティブなイノベーションが交差する地点で、ヴァレオの先駆的なソリューションがどのように融合しているかを披露してきました」と、ヴァレオ・ノースアメリカのナショナル・プレジデントであるジェフリー・シェイは述べています。「ヴァレオは、先見的なコンセプトを市場に売り出せる現実へと具現化します。SXSWは、現在と今後のパートナーとつながり、自動車業界をより広いテック・エコシステムに結びつけるという私たちの極めて重要な役割を示す素晴らしい機会です。」

車内体験の再定義

2年前のSXSWでデビューした「ヴァレオ・レーサー」は、新型ルノー・フィランテに標準機能として採用され、コンセプトから実用化を果たしました。今年のイベントでは、ヴァレオがいかに自動車のハードウェアとゲーミングソフトウェアを融合させたかを体験いただけます。この進化したシステムは、車両に搭載されたADAS（先進運転支援システム）センサーを活用し、走行中の道路環境をゲームプレイに取り込むことで、ダイナミックな位置情報連動型コンテンツを提供します。ゲーム内の視覚情報と車のリアルタイムな物理的挙動を同期させることで、感覚の不一致や乗り物酔いを効果的に解消し、拡張現実（AR）モードへのスムーズな移行を可能にしました。自動車メーカーにとって、このプラットフォームはブランドアイデンティティを強化するためのカスタマイズ可能なゲームデザインを提供します。来場者は、パートナーであるholorideと共に開発したチャレンジモードやタイムトライアルモードを含むシステムの最新の進化を体験できます 。

エンターテインメントにとどまらず、ヴァレオのデジタルソリューションは安全性も向上させます。「ヴァレオ・パノビジョン」は、フロントガラス全体をピラーからピラーまで広がる情報面に変え、走行データや安全警告をドライバーの視界に直接投影します。状況に応じた警告をドライバーの視線上に直接表示することで、反応時間を大幅に短縮することができます。

自動車技術をウェアラブルへとシームレスに拡張する「ヴァレオe-クロミック・グラス」は、車載の自動車用全天候型・環境光（AURA）センサーを活用し、GPSの走行軌跡データと組み合わせて周囲の明るさの変化を予測します。専用のAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて車両とアイウェアがBluetoothで通信し、レンズの調光レベルを先読みして自動調整します 。

インテリジェントなデザインと、表現力豊かなライティング

ライティングソリューションの最優先事項は、すべての道路利用者に完璧な視認性を確保しつつ、自動車メーカーが独自のブランドアイデンティティを確立できるようにすることです。「Zeekr 7X」のフロントフェイスは、標準的なヘッドライトをスマートなコミュニケーションツールへと変え、先進的な安全技術を主要なアイデンティティと差別化機能へと昇華させています。これには、1,700個以上のカスタマイズ可能なフロントエンドLED、エンブレム・イルミネーションと、2つの超薄型（15mm×200mm）アダプティブ・ドライビング・ビーム・ヘッドランプを接続する、シームレスな水平方向のライトラインが含まれています 。

AI革命を支える冷却技術

急速に拡大するAI革命の膨大なエネルギー需要に応えるため、ヴァレオはテクノロジー業界と自動車業界の架け橋となり、データセンター向けの画期的な冷却ソリューションを開発しています。今回、ヴァレオはサーバーチップの熱を放散させるために特殊な液体を利用した完全にパッシブでポンプフリーのダイレクト・トゥ・チップ二相冷却システムを展示します。この自律型のクローズドループ・ソリューションにより、同一の冷却電力で演算能力を2倍に引き上げるか、あるいは同一の負荷に対してサーバーの消費電力を大幅に削減することが可能になります。この汎用性の高い技術は、クラウドコンピューティングやAIデータセンター、AIファクトリーを支えるだけでなく、自動運転車の「脳」である高度なセントラル・コンピューターの冷却にも最適です 。

詳細は、SXSW 2026のVALEO TECH DRIVE INでご覧ください。

会場: フェアモント・ホテル 5階 マンチェスター・ボールルーム前（101 Red River St, Austin）

ヴァレオについて

テクノロジー企業であり、すべての自動車メーカーとニューモビリティプレイヤーのパートナーであるヴァレオは、モビリティをよりクリーンで、より安全で、よりスマートにするために、たゆまずイノベーションを行っています。 ヴァレオは、電動化、ADAS（先進運転支援システム）、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーです。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、今後数年間のグループの成長を牽引しています。数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2025年12月31日時点で、従業員数100,216名、29カ国で149カ所の工場、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。