概要

株式会社ビルディット

教育テクノロジー企業である株式会社ビルディット（本社：東京都八王子市、代表取締役：富田陽介、以下ビルディット）が、このたび DPO（Direct Public Offering）による投資意向調査を開始しましたのでお知らせいたします。

資金調達の背景

「一人ひとりの成長が、世界をより良くする」という代表者 富田陽介の信念のもと、教育テクノロジー企業として設立されたビルディットは、皆さまのおかげをもちまして、2026年3月をもって創立満10年を迎えることができました。お世話になってまいりました皆さまには、心より感謝を申し上げます。

さて、富田が長年身を置いてきたIT業界は、昨今のAI技術の隆盛により、今なお社会に劇的な変化をもたらし続けています。一方で、最新の統計によれば、日本は「親や教師を尊敬できる」「仕事に熱意を持っている」と回答した人の割合が、調査対象150カ国以上の中で最下位という結果が出ています。これは、現代社会において多くの人々が、組織や居場所における「重要な人間関係の構築」に深い課題を抱えていることを示唆しています。

ビルディットは創業以来、教育分野のシステム開発を通じてこの課題に向き合ってまいりました。その一環として2021年4月にリリースしたのが、内省・ふりかえり習慣化アプリ「Stockr（ストッカー）」です。日々の学びや気づきを "ストック" し、AIによる分析とフィードバックを通じて自己理解と自己成長を支援するこの仕組みは、現在、個人向けのみならず法人・団体向けへと展開を広げています。

私たちの目指す先は、単なるツールの提供に留まりません。サービスを通じて蓄積された「成長支援データ」を、分断されがちな人間関係の再構築へと還元することです。それにより、誰もが自尊心を育み、自信を持って未来へ進める社会を実現します。これは、ビルディットのミッションである「高品質な学びの仕組みづくりを通じて、世界に笑顔・生きがい・平和を増やす」ことの体現に他なりません。

AIの普及が加速する今、私たちは技術を人間の分断ではなく、人間同士の「質の高い関わり」のために活用すべきだと考えています。このビジョンの実現を加速させるため、そして、ビルディットの新しい10年に向けて、ビルディットはDPO（Direct Public Offering：直接公募）による資金調達を実施することを決定いたしました。

DPOと、今回の投資意向調査について

DPOは金融機関などを介さず、企業が直接、株式を募集する資金調達の手法です。事業理念と方向性を共有して長期的に伴走いただける株主様を集める中小企業にとって最適な方法で、近年、日本でも事例が増えています。

今回は、専門の公認会計士の指導により、金融商品取引法に基づき、関東財務支局に有価証券通知書を提出し、9,900万円を上限として「優先株式」を発行します。議決権はありませんが、会社が利益を出すことができた場合には、当期純利益の20％を総額として優先配当される株式です。

正式な申込受付に先立ちまして、まずはオンラインにて、ご関心をお伺いする「投資意向調査」を行います。

▼投資意向調査アンケートはこちらです

https://form.run/@buildit-ps-survey

以下のリンクには、会社説明資料および今回の資金調達にあたっての事業計画がございます。

https://docs.google.com/presentation/d/1y4sPLhmQQaAGBdd796SPrweueNR-gDVN1lLK7oqPNh8/edit?usp=sharing

回答にて関心を示していただいた方には正式な株式申込手続きをご案内いたします。是非、当社の事業活動に株主としてご参画していただきたく、よろしくお願いいたします。

振り返りノートアプリ「Stockr」について

Stockrは、「振り返り」を通じて自己理解を深め、自信と成長を育む、スマートフォン向け振り返りノートアプリです。総ダウンロード数は約7.5万件（2026年2月時点）。

日記・タスク管理・メンタルケアといった従来の内省系アプリとは異なり、記録→振り返り→可視化までをワンストップで提供し、「書いて終わり」にしない振り返り体験に特化している点が特徴です。

日々の思考や感情を記録する「ストック機能」、過去の記録から気づきを得る「再発見機能」、そしてAIがサポートする「ビジョン設定コーチング」「AIコメント」「価値観診断」、日々の積み重ねを可視化する「スコア&レポート機能」を提供し、自己理解と自信の積み上げを支援します。

株式会社ビルディットについて

詳細を見る :https://stockr.bldt.jp

「Your growth, improve the world. （一人ひとりの成長が、世界をより良くする）」をスローガンに掲げ、学ぶことの楽しみ・豊かさ・充実をつくり出せる仕組みづくりに取り組んでいる教育テクノロジー企業です。

会社名：株式会社ビルディット

代表者：代表取締役 富田 陽介

所在地：東京都八王子市東町1-14 橋完ビル4F

URL：https://bldt.jp/

設立：2016年3月

資本金：100万円

従業員数：12名（アルバイト・業務委託を含む）

事業内容：ふりかえりアプリ「Stockr」関連事業開発・サービス提供、教育/育成関連事業DXコンサルティング