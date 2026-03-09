Science Aid、テカンジャパンの協力のもと、自然言語で実験ロボットを操作する AI エージェントの開発に着手

Science Aid株式会社

Science Aid 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：山田涼太、以下「Science Aid」）は、テカンジャパン株式会社の協力のもと、自然言語の指示で実験ロボットを操作する AI エージェントの開発に着手いたしました。

背景

近年、AI を科学研究に活用する「AI for Science」の潮流が世界的に加速しています。大規模言語モデルをはじめとする AI 技術の進展により、論文解析やデータ分析、実験計画の立案など、研究プロセスの多くの場面で AI の活用が広がりつつあります。



一方、ライフサイエンス研究においては、仮説の検証は実験によって行われるという本質は変わりません。AI がいかに高度な推論を行えるようになったとしても、それを実世界の実験と連携させ、研究サイクル全体を加速させることが不可欠です。こうした認識のもと、AI エージェントが実験ロボットを操作し、研究者の意図に沿った実験を自律的に遂行する取り組みへの期待が、国内外で高まっています。

本取り組みの概要

本取り組みでは、研究者が自然言語で実験の指示を与えるだけで、AI エージェントがその内容を解釈し、実験用ロボットへの具体的な操作指令に変換・実行するシステムの構築を目指します。



まずは、テカンの液体分注ロボットプラットフォーム「Cavro Omni Flex」を対象に、AI との接続検証および基本的な操作制御の実現に取り組んでまいります。

Science Aid の強みと本取り組みの意義

Science Aid は、「AI for Science」を事業の軸に、ライフサイエンスをはじめとする科学研究の AI による支援を専門としています。とりわけ近年は、研究プロセスを自律的に遂行する AI エージェントの開発に注力しており、創薬・食品・農業など幅広い領域で、顧客との共同開発やシステム構築を推進しています。

Science Aid の AI エージェント技術と、テカンの実績あるラボオートメーション技術を掛け合わせることで、AI とロボティクスの融合によるライフサイエンス研究の加速を実現し、科学の発展に貢献してまいります。

今後の展望

本取り組みの成果をもとに、今後は以下の展開を予定しています。

- エンドユーザーとの共創：製薬企業やアカデミアの研究者と連携し、実際の研究現場におけるユースケースの構築を進めます。- ワークショップ・教育プログラム：研究者自身が AI と実験ロボットの連携を体験・活用できるよう、実践的なワークショップや教育的プログラムの企画・開催を検討しています。

協力会社からのコメント

テカンジャパンの代表取締役社長 伊藤浩孝氏は、次のようにコメントしています。「1992年に設立されたテカンジャパンは、Liquid Handling（液体分注）と自動化、ロボット技術をグローバルに展開している Tecan（本社：スイス）の日本法人です。大学・研究機関から製薬企業、臨床検査機関まで幅広いお客様に自動分注機やマイクロプレートリーダー等の装置を提供しております。このたび、弊社の Cavro Omni Flex が、Science Aid の AI エージェント技術開発に貢献できることをうれしく思います。また、今後の展開においても、弊社としても積極的に支援してまいります。」

Science Aid 株式会社 代表取締役 山田涼太のコメント

「ライフサイエンス研究において、AI が仮説を立て、実験で検証し、結果をもとに次の仮説を導く--この研究サイクルを人の手を介さずに回すには、 AI と実験ロボットを繋ぐ必要があります。テカンジャパン様との本取り組みは、このループを閉じるための重要な一歩です。2020 年の LADEC（Laboratory Automation Developers Conference）で実験プロトコルの機械可読化について発表して以来、ずっと見据えてきた世界が、LLM の進化によって現実味を帯びてきました。AI ロボット駆動科学の実現に向け、着実に前進していきます。」

会社概要

