エム・ピー・ソリューション、「すごい！健康長寿力アワード2025」を受賞

株式会社エム・ピー・ソリューション

“想い”に寄り添い、キャッシュレスで新たな価値を生み出す株式会社エム・ピー・ソリューション（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤栄治）は、全社一斉に行っている取り組み「マインドフルネス・リフレッシュ制度」が、株式会社主婦の友社が発行する雑誌『健康』主催の「すごい！健康長寿力アワード2025」を受賞したことをお知らせします。

■「すごい！健康長寿力アワード2025」について

本賞は、雑誌『健康』の創刊50周年を記念して昨年スタートしました。人生100年時代に革新的な挑戦を続けている企業・自治体・非営利団体、および健康寿命の延伸に寄与している人を表彰するもので、医師・専門家の見解、読者アンケート、投票をもとに『健康』編集部によって選考されます。

■「全社一斉 マインドフルネス・リフレッシュ制度」について

当社は、社員がより健康的に日々を送れるよう、2024年5月7日より、昼休憩とは別に毎日午後20分間の「マインドフルネス・リフレッシュ」タイムを設けています。本制度は、通常業務から離れ、瞑想を通じて呼吸を整えることで、午後の業務に集中し、健康的かつ効率的に取り組めるようにすることを目的としています。

実施中は社内の照明を落として光環境を整えるほか、お香が焚かれた畳のある瞑想室も用意しており、社員は瞑想室の利用や、自席での瞑想、散歩に出るなど、自分に合ったリフレッシュ方法を選択できます。

＜社内瞑想室の様子・実施イメージ＞

【実施概要】

- 実施時間：毎営業日 14:00～14:20- ルール：原則通常業務停止、社内電灯消灯、PCモニターOFF、外部電話の留守番電話機能活用、ブラインド使用- 実施場所：自席、社内瞑想室、ビルオフィスラウンジなど- 実施方法：マインドフルネス・瞑想を中心に各自リラックスできる方法で実施

【制度定着に向けた工夫】

- 導入時に外部講師を招いた約3ヶ月間のマインドフルネスプログラムを実施- 全社員にアイマスクと耳栓を配布- 他社の事例調査・見学などを通し、独自の実施方法を模索- 毎日12時にマインドフルネスに関するコラムを全社員宛に配信- 社内瞑想室ではヒーリング音楽・お香などで空間づくりを実施

制度開始から1年半が経過し、本取り組みは社内に深く定着しています。社員アンケートでは「気分転換・リフレッシュにより意欲が回復する」「心身の疲労が軽減する」といった回答が多く、回答した社員の約9割が何かしらの効果を実感しています。

本取り組みが、社員の健康長寿と生産性向上に貢献する革新的な取り組みであると評価いただき、今回の受賞に至りました。

■株式会社エム・ピー・ソリューション 代表取締役社長 佐藤栄治 コメント

「このたびは『すごい！健康長寿力アワード2025』という素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。社員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境づくりは、企業の持続的な成長に不可欠です。全社員が一斉に業務を止めることは大きな決断でしたが、社員の約9割が本施策の効果を実感しているという事実は、導入当初の想像を超える成果であり、本施策の意義を再認識しました。今後も『ワーク・ライフ・ハーモニー』の実現を推進してまいります。」

■株式会社エム・ピー・ソリューションについて

エム・ピー・ソリューションは、NECグループと各電子マネー会社・クレジットカード会社と協力して提供する、無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』や、対面式キャッシュレス決済サービス『KAZAPi（かざっぴ）』などを中心として、決済インフラ導入支援、決済代行業務までを含んだソリューションを提供しています。また、2024年1月からは、自販機を活用したマーケティングサービス『ジハトク』の提供も行っています。今後も、キャッシュレス決済サービスを軸とした取り組みで、安心・便利なユニバーサル社会の実現に貢献します。

■サービス導入に関する問い合わせ先

お問い合わせフォーム： https://mp-solution.com/contact/