クリスチャン ルブタン 2026年サマーコレクションより、新作メンズシューズ「Orlando」登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタン2026年サマーコレクションにおいて、新作メンズシューズ「Orlando / オーランド」が登場します。

「Orlando/オーランド」は、アメリカのクラシックなメンズシューズの伝統に根差すタッセルモカシンへのオマージュとして誕生しました。アメリカの同名の都市にちなんで名付けられたこのモデルは、伝統的なモカシンの美学を継承しながら、メゾンのサルトリアルな視点によってモダンに再構築されています。

シャープなシルエットと端正なエプロンデザインが特徴的で、テーラリングを思わせるディテールが、エレガントさと軽やかさを兼ね備えています。アッパーは足に寄り添うフィット感を実現し、丁寧に仕上げられたタッセルやディテールが足元に洗練されたアクセントと、上質な華やかさを添えます。

Orlandoは、クラシックな美学とメゾンのクラフトマンシップを融合させた一足として、現代的なメンズスタイルに上質な表情を加えます。

ぜひ、クリスチャン ルブタン ブティックおよび公式サイトにてご覧ください。

「Orlando」を見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/orlando-black-bianco-1260628Q003.html

【Orlando/オーランド】

カラー展開：ブラック

価格：196,900円(税込)

クリスチャン ルブタンについて

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

Instagram: instagram.com/christianlouboutin/

LINE Official Account: page.line.me/xce0093h