ヴァレクストラ AW26「Evolving Architecture」発表のお知らせ

ヴァレクストラ・ジャパン株式会社Iside Editor Shearling

ヴァレクストラは、ミラノ・ファッションウィーク AW26にて新作コレクション「Evolving Architecture」を発表しました。ブランドのアイコンを進化させながらシルエットの可能性を広げ、ミラネーゼ・エレガンスを現代的に表現したコレクションです。

Iside EditorIside Tin

ブランドを象徴するIsideシリーズには、2型のハンドバッグが登場。現代的なエレガンスに新たな魅力を加えます。

Iside Editorは、柔らかな構造の横長フォルムが日常に寄り添う洗練を演出。Iside Tinはクロスボディストラップ付きで、都市生活に適した機能性を備えました。今季は新しくシアリングモデルが登場しています。

Gio ShearingGio

今季のウィメンズコレクションは、洗練と軽やかさを併せ持つリラックスしたムードが特徴です。この新しい感性から生まれたGioハンドバッグは、ミニマルな美しさと実用性を兼ね備えた新作トートバッグです。

ヴァレクストラ CEOのXavier Rougeaux（グザヴィエ・ルゥジョー）は次のように述べています。

「ヴァレクストラは構造、感性、素材のすべてにおいて革新を追求しています。本コレクションはその純粋な表現であり、ミラネーゼ・デザインのアイコンが進化し続ける姿を示しています。」

本コレクションは、Yaro Studioとの協働により、Via Manzoniのフラッグシップストアで発表。建築家Aldo Rossiの建築言語と《Monumento a Sandro Pertini》から着想を得たインスタレーション空間で展示されました。

□Valextra（ヴァレクストラ）について

1937年にジョバンニ・フォンタナによって設立されたヴァレクストラは、イタリアで最も有名なレザーグッズブランドのひとつです。故郷ミラノからインスピレーションを得たアイテムは、エンジニアリング ビューティーを追求し、意義ある日常使いのオブジェを生み出すという信念を体現しています。

1968年に初めて考案されたクラシックなリストバッグ「トリックトラック」、2011年にデザインされたアイコニックな「イジィデ」から、究極のデイリーラグジュアリーの必携品として2023年に発表された「ミラノ」まで、ヴァレクストラのクラフツマンシップと構造へのアプローチには、伝統と革新が共生しています。ブラックラッカー仕上げのコスタのエッジング、繊細なハンドペイントのインキオストロのライン、絶妙な柔らかさのミレプンテカーフスキンなどの特徴的なディテールは、控えめでありながら際立ったシグネチャーとして受け継がれ、ヴァレクストラを世界中に認知させています。

ヴァレクストラ ジャパン

03-5615-2379

https://www.valextra.jp/