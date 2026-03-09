アエラホーム、制震ダンパー「MER‐SYSTEM」の設置累計4,000本を突破

アエラホーム株式会社

「世代を超えて愛される暮らしを創る」を企業理念に掲げるアエラホーム株式会社（東京都千代田区／代表取締役社長：中島秀行）は、自社の注文住宅・規格住宅で、2024年1月から導入した制震ダンパー【MER‐SYSTEM Cross Type】の採用・設置本数が、2026年1月末時点で累計4,000本を突破したことをお知らせいたします。

■背景：大地震への備えが急務に

東日本大震災から15年、近年でも2024年1月の令和6年能登半島地震（最大震度7）が発生し、日本およびその周辺における震度1以上の有感地震は、1年間で1,000～2,000回程度といわれる中（※1）、住宅には「一度の揺れに耐えて倒壊を防ぐ（耐震）」だけでなく、「繰り返される余震によるダメージを蓄積させない（制震）」という考え方が不可欠となっています。

国土交通省の調査では、全国の住宅約5,570万戸のうち耐震性が不十分な住宅は約570万戸と推計（※2）されており、新築住宅においても、より高い次元での安全確保が社会的課題となっています。

出典

※1 公益社団法人日本地震学会 FAQ 1-6. 有感地震の頻度（2015年9月修正） https://www.zisin.jp/faq/faq01_06.html

※2 国土交通省「全国の耐震化率」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001864405.pdf

◼「MER-SYSTEM Cross Type」について

「MER-SYSTEM Cross Type」は日本制震システム株式会社がヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社と共同開発した制震装置です。地震発生時に建物に伝わる衝撃を約40～48％吸収し、短周期から長周期まであらゆる揺れに効果を発揮し、強風や交通振動による揺れにも対応可能です。当社と共同プロジェクト(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000100695.html)を行う、東京理科大学の高橋治教授が監修した本装置は、揺れはじめから止まるまで効果を発揮し続けるので、建物の揺れを増幅させる共振現象を防ぐことにもつながります。

■アエラホームの耐震・制震への取り組みと4,000本突破の背景

アエラホームは高性能で安心・安全な家づくりにこだわり、高気密・高断熱・高遮熱住宅だけでなく、2011年の東日本大震災以前から、建物に対して適切な金物を算定し施工を行う「アエラストロング工法」の採用や耐震壁ハイベストウッドの採用、2014 年には耐震・制震壁「Ｋ・ブレース SiB」を「クラージュ」に標準装備するなど耐震性能・制震性能の強化に注力してまいりました。こうした耐震・制震性能強化という継続した取り組みの中、アエラホームは2024年8月より、オイルダンパー方式の制震ダンパー【MER‐SYSTEM Cross Type】を全ての商品に採用し、標準搭載してまいりました。

【MER‐SYSTEM Cross Type】の最新の実験でも、様々な地震波（※3）に対して、揺れを約40～48％吸収する理論値と同等の効果が出ております。

東京理科大学にて行った実験の様子

※3 日本や海外で過去に起きた地震波や、建築基準法などの告示に基づいて作成された地震波、また震度6強から7程度の大地震に対する安全性評価で利用される地震波など

当社が提供する、壁・柱の強化により建物自体の強度を高める「耐震構造」と、この「制震システム」を組み合わせることで、命と財産を守り抜く安心・安全な住まいを実現しています。さらに、外張W断熱工法による高性能住宅「クラージュ」「プレスト」「エラベル」シリーズに標準搭載することで、建物の損傷や変形を防ぎ「健康的な快適さ」と「最高クラスの安全」の両立を加速させています。

アエラホームは、今後も「耐震＋制震」の普及を通じて、「安心・安全」な住環境を提供し、世代を超えて愛される価値ある住まいを創造してまいります。

■アエラホームについて

アエラホームは、「新しい暮らしの価値を創造することで、環境と人にやさしい未来を目指す」というパーパスのもと、外張W断熱工法を採用した高気密・高断熱・高遮熱住宅「クラージュ」「プレスト」等、省エネ性能が高く、住む人にも、地球環境にも優しい高性能住宅を提供しております。

2025年6月には創業62周年を迎え、地域に密着した住宅メーカーとしてこれからも事業展開を進めてまいります。

【会社概要】

■アエラホーム株式会社（https://www.aerahome.com）

所 在 地：東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビル2階（本社）

代 表 者：代表取締役社長 中島 秀行

事業内容：注文住宅・規格住宅の販売、リフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業など