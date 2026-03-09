【無料セミナー】Instagram×Google AI（GEO）で勝つ！住宅ビジネス・リフォーム業界の「選ばれる」集客戦略 ～最新AI対策で露出を最大化し、予約・来場を加速させる術～3/18（水）開催

株式会社ロカオプ

株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿 代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、3月18日（水）14：00より無料のオンラインセミナー『Instagram×Google AI（GEO）で勝つ！住宅ビジネス・リフォーム業界の「選ばれる」集客戦略 ～最新AI対策で露出を最大化し、予約・来場を加速させる術～』を開催いたします。

住まいづくりやリフォームを検討する際、Instagramなどで理想のデザインを探す行動は一般的になりました。一方で、魅力的な写真を投稿していても、実際の相談や予約に結びつかないという課題を抱えるケースがあります。

2026年現在の集客環境において、大きな変化の一つはAIによる情報提示です。ユーザーが自身の要望に合った会社をAIに尋ねた際、自社が適切な候補として提示されるかどうかが、新しい判断基準となっています。

SNSでの発信と、Google AI検索（GEO）への対策が連動していない場合、AIの推薦候補に自社が含まれにくくなります。その結果、本来であれば自社を選んでいたはずのお客様が、ポータルサイトでの価格競争や相見積もりの流れへ進むことになります。

本セミナーでは、Instagramで理想の住まい像を可視化しつつ、Google AIに「信頼できる専門家」として正しく認識されるための最新戦略を解説します。比較検討の段階で他社に埋もれず、自社を指名して選んでもらうための、2026年版の集客の仕組みをお伝えします。

住宅・リフォーム業界において、これからのAI検索時代に備えるための実務的な内容です。集客の新しい考え方を整理する機会として、ぜひご参加ください。

＜開催概要＞

無料オンラインセミナーのお申込みはこちら :https://lp.k3r.jp/locaop/260318/

講演内容

2026年、リフォーム・エクステリア選びは「検索」から「AIへの相談」へと進化しました。「断熱リフォームの評判が良い地元の会社は？」という問いに、AIはあなたの会社を推薦していますか？

本セミナーでは、Instagramで理想の住まい像を可視化し、Google AI（GEO）の力で「信頼できる専門家」として選ばれる、最新の集客戦略を公開します。

ポータルサイトの相見積もり競争から脱却し、自社指名で予約・来場を加速させる2026年版の必勝スキームをお届けします。

このセミナーで学べること- AIがあなたの「技術力」を読み取る：GEO時代の新・施工事例活用術- 検討層の心を掴む、Instagram×位置情報の「信頼醸成」フロー- 相見積もりを無効化する「MEO×Web広告」のピンポイント戦略こんな方におすすめ- ポータルサイトや一括見積もりサイトの手数料・価格競争に疲弊している経営者の方- Instagramで施工事例を上げているが、具体的な問い合わせや相談会予約に繋がらない担当者の方- 「地元のリフォーム会社」として認知を広げ、AI回答でNo.1の推奨を獲得したい地域密着型の企業様登壇者＜株式会社ロカオプ＞ 戦略マーケティング部部長 島津 誠

ITベンチャーを経て東証一部上場デジタルマーケティング企業へ入社。リスティング・ネイティブ・アフィリエイト・Youtube等のデジタルマーケティング領域におけるアカウントディレクター職にて経験を積み、以降、大手求人企業において事業責任者を経験。大手・中小企業様の採用課題創出と解決に従事。その後ロカオプにジョインし現在、様々な企業様に対しSEMや、SNS、Web広告を組み合わせたWebコンサルティングに従事中。

＜株式会社ロカオプ＞ ダイレクトセールス部 渡邊 恵太

京都府京都市出身。2025年に株式会社ロカオプへ入社。これまで旅行代理店・ホテル・飲食業など多様な業種の現場で従事。繁忙期の最前線に立ち、接客から集客施策、現場改善まで一貫して向き合ってきた“叩き上げ”タイプ。机上の空論ではなく、「まずやってみる」「やり切る」を信条に、泥臭く成果を追い続ける姿勢を大切にしている。現在はGoogleビジネスプロフィール運用支援を中心にWebコンサルティングに従事。クライアントと同じ目線で伴走し、実行力とスピード感のある集客支援を行っている。

サービス紹介

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

ロカオプサービスサイト：https://locaop.jp/

ロカオプ資料請求はこちら：https://locaop.jp/download/

「ロカスタジオ(https://locaop.jp/locastudio/)」について

「ロカスタジオ」は、店舗様が日常の業務中に撮影した写真素材をお送りいただくだけで、Instagramへの投稿運用を専任スタッフが代行するサービスです。「スマホの中に写真は眠っているが、加工や投稿をする時間がない」という店舗様の負担をゼロにし、継続的な情報発信を実現します。Instagramへ投稿された内容は、Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）の「最新情報」へ自動連携されます。これにより、1回の素材提供でSNSユーザーと検索ユーザー（MEO）の双方へ同時にアプローチが可能となり、Web集客の機会損失を防ぎます。

ロカスタジオ：https://locaop.jp/locastudio/

ロカスタジオ資料請求はこちら：https://form.k3r.jp/locaop/locastudio_download

会社概要

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：東京都新宿区新宿六丁目28番8号 ラ・ベルティ新宿5階

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：439,977,856円（資本準備金を含む）

事業内容：

- 自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告、SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）