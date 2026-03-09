シチリアの春、朝日で鮮やかな黄金色に染まるシトラスのきらめく香り「アルマーニ プリヴェ オランジュ メディテラネ」

日本ロレアル株式会社

＜アルマーニ ビューティ＞は、オートクチュールの精神を反映し、厳選された希少な原料から、香りの抽出や調香に至るまで、妥協のないこだわりを追求した香りのアートピース、「アルマーニ プリヴェ」の中でも、豊かな自然の中を散策するような鮮やかさを表現した“レゾー”コレクションより、イタリア・シチリアの春、朝日で鮮やかな黄金色に染まるオレンジ農園からインスピレーションを受けたフレグランス「アルマーニ プリヴェ オランジュ メディテラネ」を2026年3月20日（金）に新発売いたします。

「オランジュ メディテラネ」は、フレッシュで生き生きとしたイタリアン ビターオレンジ、明るくみずみずしさできらめくイタリアン セドラ、ビターでアロマティックなフェンネルが織りなす、果てしない活力感と喜びに満ちたフレグランスです。輝くゴールデンイエローの輝きと共に、爽やかさとほろ苦さを帯びた香りがシチリアの海岸へと誘います。

爽やかさとほろ苦さが織りなす香り

調香師ダニエラ・アンドリエが手がけたこのフレグランスは、地中海のオレンジ農園からインスピレーションを得ています。イタリアの象徴的な黄金色にきらめくシトラスが、ビターなエッセンスとともに、香り豊かなハーブの清涼感とのコントラストを成す洗練されたモダンなフレグランスです。

「オランジュ メディテラネ」は、鮮やかで食欲をそそるようなイタリアン セドラの洗練された酸味と、イタリアン ビターオレンジの明るく、そして深みのある香りで幕を開けます。ビターオレンジの香りが最も芳醇になる冬に収穫し、伝統的な手法でコールドプレスしてから分子蒸留により精製することで、果実らしいみずみずしさを引き出し、香りを楽しめる時間が続きます。

そしてフェンネルの香りが海風のような清涼感を捉えます。スパイシーなハーブのアンジェリカの高貴な香りと、ほのかなムスクのニュアンスが、魅惑的な苦味を帯びたハートノートを更に引き立て、シトラスの爽やかな香りと美しいコントラストを描きます。

絶妙な香りのバランスを保つ「オランジュ メディテラネ」は、シトラスの香りを高貴なものへと昇華させ、鮮やかで持続する爽やかさと忘れがたいほろ苦い余韻を放ち、イタリア地中海沿岸の鮮やかな色彩と洗練されたライフスタイルを想起させるフレグランスです。

黄金色の輝きを閉じ込めるボトルデザイン

イタリアン ビターオレンジの誘惑的な色合いと、香り高いオレンジ農園の温かな輝きを封じ込めたような「オランジュ メディテラネ」の輝くゴールデンイエローのジュースが、アイコニックな「アルマーニ プリヴェ」の透明感のあるスクエアボトルに映し出され、ゴールドのネームプレートがラグジュアリー感を醸し出すデザインとなっています。

【アルマーニ プリヴェ オランジュ メディテラネ】

香調 ：シトラス アロマティック ウッディ

調香師：ダニエラ・アンドリエ

トップ：イタリアン ビターオレンジエッセンス、イタリアン ベルガモット、

イタリアン レモン エッセンス

ミドル：フェンネル エッセンス、イタリアン セドラエッセンス、ティー アコード、

アンジェリカ エッセンス

ベース：インドネシア産 パチョリ ハート、アンブロフィックス

【製品名】アルマーニ プリヴェ オランジュ メディテラネ(オード トワレ）

【価格】 50mL 23,540円（税込）/100mL 33,990円（税込）※価格は希望小売価格です。

【発売日】2026年3月20日（金）※発売日は変更となる可能性がございます。

香りのアートピース「アルマーニ プリヴェ」

オートクチュールのドレスのように、香り、パッケージ、ボトルデザインの全てにジョルジオ アルマーニのこだわりが凝縮された芸術そのものである「アルマーニ プリヴェ」コレクションは、「レゾー」、「ラ コレクション」、「レ ミレユヌ ニュイ」、「レテール プレシューズ」の4種のシリーズから展開されています。今回「オランジュ メディテラネ」は、“水”という名のとおり軽やかで、花々と緑のブレンドによる爽やさとみずみずしさのラグジュアリーな香りを放つ「レゾー」シリーズに追加され、ジョルジオ アルマーニにインスピレーションを与えた文化や風景を思い起こさせます。

“I have a very special affinity to the Mediterranean Sea.

To me it is an appeasing element,a burst of vitality, a source of meditation.”

（私は、地中海に特別な愛着を感じています。

私にとって地中海は、心を落ち着かせる要素であり、活力が湧き出す場所であり、瞑想の源です。）

