「カロリーメイト ゼリー」が進化して新登場　美味しさを追求し栄養バランスをより身近に

大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長 井上 眞、以下「大塚製薬」）は、身体に必要な5大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）を手軽に摂れるバランス栄養食「カロリーメイト ゼリー」をリニューアルし、3月16日より販売を開始します。すっきりとしたやさしい喉ごしで、気分や好みに合わせて選べる3フレーバー「アップル味」「グレープフルーツ味」「ヨーグルト味」を揃え、パッケージデザインもリニューアル。食のスタイルが多様化する中で、運動の前後や忙しい時、食が進まない時など、あらゆるシーンで前向きな活動を応援する“身近なバランス栄養食”として健康に貢献します。

カロリーメイト ゼリー（左からアップル味、グレープフルーツ味、ヨーグルト味）

5大栄養素をバランスよく含むすっきり飲みやすいゼリーという特長はそのままに、より美味しさを追求しました。すりおろしりんごのような自然な甘みとやさしい口当たりが人気の「アップル味」に加え、新フレーバーとして爽やかな酸味と深みのある「グレープフルーツ味」と、程よい甘みと爽やかな後味が魅力の「ヨーグルト味」をラインアップ。また、それぞれの味わいのイメージが一目で分かる新デザインのパッケージに生まれ変わることで、“身近なバランス栄養食”として日々の食生活に取り入れていただくことを目指します。

■カロリーメイトについて

1983年に誕生したカロリーメイトは、5大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）をバランスよく含み、身体に必要な栄養素を手軽に摂れる「バランス栄養食」です。日本初の栄養調整食品として発売し、新たなカテゴリーを築きました。現在はブロックタイプ、リキッドタイプ、ゼリータイプをラインアップし、幅広い世代の方々に、朝食やスポーツ時、勉強・仕事中など様々なシーンで利用されています。

■製品概要 公式ブランドサイト https://www.otsuka.co.jp/cmt/

名称：栄養調整食品（ゼリータイプ）、希望小売価格（1袋）：220円（税抜）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/181_1_b63f35b487a8dc5c96764a6c2c86b2cf.jpg?v=202603091151 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/181_2_c666fc0beaec4d0c548bafccee2d2320.jpg?v=202603091151 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/181_3_23df689cca1ab769af7de737667e33c9.jpg?v=202603091151 ]

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。