【出展企業募集中！】金融×サイバーセキュリティ 2026/7/29開催イベント

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年7月29日(水)開催の金融業界向けイベント、FINANCE CONFERENCE「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」において、 協賛企業の募集を開始しました。

本イベントは【金融×サイバーセキュリティ】をテーマとしており、大手銀行の役員・管理者クラスの方々など、約200名の担当者が集結する貴重な機会です。この機会にぜひご検討ください。

このような課題をお持ちの企業様は必見です！

・金融機関の決裁権者に出会えない

「意思決定のキーマンに辿り着くまでに、時間と工数がかかってしまう」

・認知拡大と価値の訴求が難しい

「自社の強みや価値が、金融機関側に正しく伝わりにくい」

「専門性の高さゆえに、サービスの価値が十分に理解されない」

・商談化に繋がらない

「展示会に出ても、リードは獲得できるが成果に繋がる案件が生まれにくい」

「“質”の高いリードが集まらない」

2026年7月29日（水）開催イベント -概要-

開催日時：2026年7月29日（水）14:00-18:15

テーマ ：FINANCE CONFERENCE

「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」

開催形式：会場開催（後日アーカイブ配信）

会 場 ：JA共済ビルカンファレンスホール（東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル）

参加規模：200名想定

参加対象：【銀行・保険・証券・カード会社（ノンバンク）等の金融機関にお勤めの以下の方々】

経営者・管理者クラスの方々

IT部門(システム企画、情報セキュリティ)、システムリスク管理部門、

システム開発部門の責任者および実務担当者の方々

セキュリティ関連に関わる責任者および実務担当者の方々

主 催 ：株式会社セミナーインフォ

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp