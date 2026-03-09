【出展企業募集中！】金融×サイバーセキュリティ 2026/7/29開催イベント
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年7月29日(水)開催の金融業界向けイベント、FINANCE CONFERENCE「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」において、 協賛企業の募集を開始しました。
本イベントは【金融×サイバーセキュリティ】をテーマとしており、大手銀行の役員・管理者クラスの方々など、約200名の担当者が集結する貴重な機会です。この機会にぜひご検討ください。
出展社向け資料を見る！ :
https://service.seminar-info.jp/documentdl-form/fc260729dl?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729fc0311
このような課題をお持ちの企業様は必見です！
・金融機関の決裁権者に出会えない
「意思決定のキーマンに辿り着くまでに、時間と工数がかかってしまう」
・認知拡大と価値の訴求が難しい
「自社の強みや価値が、金融機関側に正しく伝わりにくい」
「専門性の高さゆえに、サービスの価値が十分に理解されない」
・商談化に繋がらない
「展示会に出ても、リードは獲得できるが成果に繋がる案件が生まれにくい」
「“質”の高いリードが集まらない」
2026年7月29日（水）開催イベント -概要-
開催日時：2026年7月29日（水）14:00-18:15
テーマ ：FINANCE CONFERENCE
「金融機関が直面するサイバー脅威の進化と求められるセキュリティ対策」
開催形式：会場開催（後日アーカイブ配信）
会 場 ：JA共済ビルカンファレンスホール（東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル）
参加規模：200名想定
参加対象：【銀行・保険・証券・カード会社（ノンバンク）等の金融機関にお勤めの以下の方々】
経営者・管理者クラスの方々
IT部門(システム企画、情報セキュリティ)、システムリスク管理部門、
システム開発部門の責任者および実務担当者の方々
セキュリティ関連に関わる責任者および実務担当者の方々
主 催 ：株式会社セミナーインフォ
出展プランや料金について、詳しくは資料をご覧ください。
みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp