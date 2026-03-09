鍋一つ5分で名店の味！「らくうまっ宅麺」新発売！

グルメエックス株式会社

国内最大級のラーメン専門通販サイト「宅麺.com」を運営するグルメエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：冨澤 文秀）は、宅麺のセカンドラインとなる冷凍ラーメン「らくうまっ宅麺」を2026年4月3日（金）より順次、全国の「＠FROZEN（アットフローズン）」をはじめとする小売店舗数千店規模で販売します。

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの変化を背景に、時短や、失敗しにくさ、後片付けの簡単さ、などが求められています。特に「手順が少なく」「洗い物が少ない」、鍋ひとつで完結する“ワンポット調理”への支持が広がっています。

宅麺.comはこれまで、日本が世界に誇る全国のすばらしい行列のできる名店ラーメンの味を、店主直送でそのままお届けしてきました。今回その経験と有名ラーメン店の皆様との繋がりを活かし、より手頃な価格と簡単な調理で手軽に名店の味を楽しめる「らくうまっ宅麺」を開発しました。各ラーメン店に監修いただくことで、味のこだわりや個性をしっかり表現しながら、低価格を実現。調理時間は約5分、”ワンポット”で冷凍された麺とスープを温めるだけです。宅麺.comならではの名店ラーメンの魅力を、より多くの生活シーンで楽しんでいただける商品として展開してまいります。

◾️商品ラインナップ

「麺処 晴」芳醇煮干し醤油ラーメン

開業以来、多くのラーメンファンを魅了してきた「麺処 晴」その一杯は、濃厚な煮干しの旨みを凝縮したスープと、風味を纏うストレート麺の調和。東京の煮干しラーメンを切り拓いてきた、まさに煮干しの名店です。

「拉麺大公」香ばし味噌ラーメン

独学で築き上げた技とこだわりが息づく「拉麺大公」中太縮れ麺が生み出す調和は、札幌スタイルの醍醐味を堪能できる一杯。

※写真は調理イメージです

公式ページからもご確認いただけます。

https://gourmet-x.co.jp/takumenlabo/

◾️調理手順

１.容器から商品を取り出す

２.麺を上にして鍋に投入

３.スープが溶け出すまで弱火で30秒～1分加熱

４.麺とスープを混ぜながら中～強火で約4分加熱

５.全体が煮立ったら、器に盛り付けて完成

※スープが蒸発しないよう、適宜、火加減の調整を行ってください。

グルメエックス株式会社

代表取締役社長：冨澤 文秀

設立：2010年4月

本社：東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

コーポレートサイト：https://gourmet-x.co.jp/

「宅麺.com」公式サイト：https://www.takumen.com/

公式 X ：https://x.com/taku_men

公式 Instagram ：https://www.instagram.com/takumen_insta/

グルメエックス株式会社ホームページ： https://gourmet-x.co.jp/