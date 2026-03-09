【新製品】 ローラーブラシで除塵と洗浄を一度に。3倍寿命※１のリチウムイオンバッテリーで、手間とコストを削減する床洗浄機「BR 45/22 C Bp Li」を3月３０日（月）に発売

ケルヒャー ジャパン株式会社

清掃機器の世界最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社 （本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長：挽野 元）は、ローラーブラシによる「除塵・洗浄」と、「二次汚染防止」を実現し、従来から好評のリチウムイオンバッテリーの採用で管理コストを大幅に低減する業務用手押し式床洗浄機「「BR 45/22 C Bp Li」を2026年3月3０日（月）に発売いたします。

「BR 45/22 C Bp Li」には、エコマーク認定洗浄剤「RM 69N ASF マルチECO」が同梱されています

食品工場や製造現場では、原材料や油の飛散による「二次汚染」の防止が急務となっています。特にノンスリップ床（凸凹床）は、一般的なモップ掛けでは奥の汚れが取り切れず、菌の温床となる「残留汚れ」が発生しやすい課題がありました。また、多くの設備が並ぶ工場内では、従来の大型洗浄機では入り込めない狭い隙間や、入り組んだ什器周りの清掃が手作業に頼らざるを得ない状況でした。

新製品『BR 45/22 C Bp Li』は、クラス最軽量のコンパクトボディに加え、左右に200度回転する独自の「首振りヘッド（KART技術 ※2）」を搭載。設備が入り組んだ狭い箇所も、マシンを止めることなく自在に旋回して洗浄可能です。さらに、寿命が従来比約3倍のリチウムイオンバッテリーを搭載して管理コストを抑え、食品工場に最適なエコマーク取得洗浄剤を同梱することで、現場の「衛生・安全・効率」を高いレベルで実現します。



※2 Karcher Advanced Response Technologyの略称。アジリティ（機敏性）と機動力を追求したケルヒャー独自のテクノロジーです。

製品特長

製品詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68349/table/227_1_be5beb14f381d3f0acd3a8938d84f2fc.jpg?v=202603091151 ]ローラーブラシと粗ゴミ回収機能（プレスイープ機能）を搭載

業務用手押し式床洗浄機「「BR 45/22 C Bp Li」

https://www.kaercher.com/jp/professional/floor-scrubbers-scrubber-dryers/scrubber-dryers/br-45-22-c-bp-li-31375410.html

製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68349/table/227_2_46556f9cbf118fcbbff1cc217eb2d5a5.jpg?v=202603091151 ]

ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパンは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、革新的な技術開発を続け、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類もの清掃機器を有し、世界約190カ国で愛用されています。また、総合的な洗浄技術を活かし、ニューヨークの自由の女神やリオデジャネイロのキリスト像、東京・日本橋など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生する文化貢献活動も手がけています。 ケルヒャーは、クリーンな世界の実現にむけて、人々の豊かな暮らしを支えるための快適な清掃体験を提供してまいります。

https://www.kaercher.com/jp/