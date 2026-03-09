カミナシ、飲食・宿泊業界向けオンラインセミナー「本部と店舗の壁をなくす！次世代DX戦略」を3月17日に開催

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、株式会社DFA Robotics（本社：東京都港区、代表取締役社長：松林 大悟）と、2026年3月17日（火）に、飲食・宿泊業界の経営層や店舗運営責任者を対象としたオンラインセミナー「本部と店舗の壁をなくす！ 次世代DX戦略 ～ロボット活用×多国籍人材活躍で全店の生産性とサービス品質向上～」を開催します。（参加費無料・事前登録制）

【イベント詳細・申込】https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260317(https://hubs.ly/Q045-6L_0)

開催背景

飲食・宿泊業界では、深刻な人手不足や採用難が続く中、生産性の向上とサービス品質の維持・向上が急務となっています。しかし、多くの現場では「店舗ごとに業務の進め方や品質にバラつきがある」「本部が打ち出した施策が現場に浸透しない」といった、本部と店舗間の情報の乖離や実行力の欠如が課題となっています。また、昨今では配膳ロボットなどのテクノロジー活用や、外国人スタッフの積極的な採用が進んでいますが、これらを十分に使いこなし、組織全体の力に変えるための「仕組みづくり」が追いついていないケースも少なくありません。

本セミナーでは、ロボット活用による省人化・効率化の最前線から、外国人材を含む多様なスタッフが早期に活躍できる教育・情報共有の仕組みまで、次世代の店舗運営に不可欠なDX戦略を、最新の実践事例を交えて詳しく解説します。

このような方におすすめ

店舗ごとに業務や品質にバラつきがあり、本部施策が現場に定着しないと感じている方

人材不足・採用難の中で、生産性と品質を両立する店舗運営を実現したい方

ロボット活用による業務効率化・省人化に関心があるが、具体的な活用イメージを持てていない方

外国人スタッフの教育・育成・コミュニケーションに課題を感じている方

開催概要

セミナー名 ：本部と店舗の壁をなくす！ 次世代DX戦略 ～ロボット活用×多国籍人材活躍で全店の生産性とサービス品質向上～

開催日時 ：2026年3月17日（火）14:00～15:00

再放送 ：2026年3月25日（水）12:00～13:00

2026年4月 1日（水）12:00～13:00

※開催日にご都合がつかない場合も、再放送にてご視聴いただけます。

開催場所 ：オンライン

参加費 ：無料（事前申込制。申込者に参加用URLをメールにてお送りします）

登壇企業 ：株式会社DFA Robotics、株式会社カミナシ

参加申込URL ：https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260317(https://hubs.ly/Q045-6L_0)

プログラム

第一部：株式会社DFA Robotics

ロボット導入の勝敗は「運用」で決まる。現場浸透を成功させるための秘訣とは

第二部：株式カミナシ

外国人材の定着・即戦力化に繋がる効率的なコミュニケーション＆教育手段

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場の基盤である「作業方法」「人」「設備」にフォーカスした製品群を展開しています。現場帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』や現場従業員管理システム『カミナシ 従業員』、動画マニュアル・研修システム『カミナシ 教育』、設備保全システム『カミナシ 設備保全』を提供しています。多角的なクラウドサービスの展開を通じて、現場で働くノンデスクワーカー3,900万人の働き方をスマートにすることを目指しています。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp