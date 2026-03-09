グリーンコープが耶馬渓町の牧場で酪農体験・研修を実施

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下「グリーンコープ」）は、3月から伊原牧場（大分県中津市耶馬渓町）で酪農体験・研修を実施しています。

■酪農体験・研修を始めた背景

グリーンコープは2021年に下郷農協と下郷農協の酪農生産者との話し合いを経て、1000頭規模の牧場「耶馬渓ファーム」の建設に合意しました。現在、2026年7月の開場に向けて建設を進めています。

今回の酪農体験・研修の場である伊原牧場は、下郷農協の「耶馬渓酪農組合」を構成する４軒の酪農家のうちの一つです。生産計画を達成するには搾乳量を増やす必要があるため、2026年3月から6頭以上の子牛の哺育することになりました。足りない人手を補う目的も兼ねて、グリーンコープの組合員・ワーカーズ・職員が、今回の研修を通じて酪農の仕事を体験し、酪農への理解を深めます。

■酪農体験・研修の内容

自力で作業ができるようになるため、朝5：30時から8：30時までと夕方16：30から19：30までのシフトに分けて、実際の仕事を行います。

【業務内容】

・成牛の飼槽（餌を置いてある場所）の掃除

・成牛の糞かき

・子牛の哺育舎の糞かき、敷料整備（おがこ撒き）

・子牛のミルク準備、哺乳

・成牛の糞かき、敷料整備（おがこ撒き）

■グリーンコープのびん牛乳の歴史

・成分無調整牛乳を開発：

1970年代 、牛乳の安全性が問われる事件が相次ぐなか、グリーンコープの前身生協が「成分無調整」の牛乳を開発

・パスチャライズ牛乳誕生：

1985年、人体に有害な菌のみを死滅させ、生乳の風味を最大限に残した72℃15秒殺菌のパスチャライズ牛乳誕生

・ノンホモパスチャライズ牛乳誕生：

1988年 ホモゲナイズ（乳脂肪を砕いて均質化）しない、ノンホモパスチャライズ牛乳が誕生

・飼料が100%「non-GMO」に

1998年 母牛の飼料を全てnon-GMO（遺伝子組み換えでない）へ切り替え実現

・産直びん牛乳誕生

2003年 生乳本来の風味やおいしさを守る、リユースびんの産直びん牛乳が誕生

・合同会社グリーンコープTMRセンター開設

2024年8月、大分県日田市に飼料の配合施設「TMRセンター」を開設

・株式会社グリーンコープミルク開設

2025年3月、グリーンコープのびん牛乳工場が操業開始

・株式会社耶馬渓ファーム開場

2026年7月、1,000頭規模の牧場「耶馬渓ファーム」を開場予定

■参考資料

グリーンコープの産直びん牛乳：共生・循環型酪農プロジェクト

https://milk.greencoop.or.jp/

グリーンコープ産直びん牛乳の歴史

https://milk.greencoop.or.jp/history/

■組織概要

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事：日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。