孫の顔を見たい　この花何だっけ？　道案内して！　老眼鏡がわりに━━全部スマホが叶えます『いちばんカンタン！　やってみたい　スマホ活用術』2/27発売【高橋書店】

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年2月27日(金)に『いちばんカンタン！ やってみたい スマホ活用術』（岡嶋裕史 監修）を全国の書店・オンラインストアで発売いたしました。

「スマホに変えたけれど、使い方がわからなくて仏壇に供えっぱなし」「変なボタンを押してしまったらどうしようと、触るのが怖くて夜も寝られない」 心配ばかりで世の中に取り残されているように感じている方、どうぞご安心ください。本書は難しい専門用語を覚えるための本ではありません。「健康管理をしたい」「旅行を楽しみたい」「家族とつながりたい」といった、生活の中にある具体的な願いを、スマホを使ってどう叶えるかをご紹介いたします。

そもそもスマホで何ができるの？という方も、「できること」が一目でわかる

章ごとにスマホでできること・解決することがひと目でわかる「MAP」を掲載

「人の話を忘れてしまう」

「友達とのランチ、いつだっけ？」

「どこの病院に行ったらいいのか迷う」

そんなちょっとした悩みや困ったことをスマホで解決。

健康管理、外出先で、家族や友達と、買い物・お金の管理など、章ごとにテーマが分かれているので、知りたいことがすぐに見つかります。

世界を広げる52のヒントをシーン別に紹介解説ページで操作がすぐわかる。iPhone・Androidの両方の機種に対応

【目次】

はじめに／使いこなし体験談／スマホの電源を入れてみよう／ホーム画面を設定してみよう／

押さえておきたい！基本の操作／操作前にこれだけ用意しておくと安心



◆第1章 スマホでかんたん便利に健康管理！

スマホのカメラを老眼鏡代わりに！／スマホの「アラーム」機能でもう飲み忘れない！／スマホのカレンダーに予定を覚えてもらおう など

◆第2章 スマホで外出をもっと便利に楽しむ

スマホの地図を使えば、世界が広がる！／スマホで遅れを確認して、待ち時間を短縮！ など

◆第3章 スマホでもっと気軽に家族や友人とつながる

LINEでコミュニケーションを増やそう！/写真や動画なら気持ちがもっと伝わる！／懐かしい友達を見つけてみよう など

◆第4章 スマホで快適に買い物とお金の管理

スマホの買い物メモで、もう買い忘れない！／現金を持ち歩かないスマホ決済なら安心！／銀行アプリでお金の管理がラクになる など

◆第5章 スマホで日常をもっと楽しく、快適に

自分好みの写真に仕上げていこう！／雨雲レーダーで雨雲の動きを見てみよう／スマホをかざすだけでかんたんに翻訳できる など

◆第6章 スマホの基本と気をつけたいセキュリティ

あなたにピッタリ合う機種の選び方／ロックとパスワードを設定する／落としても焦らずにひとつひとつ対処して など



おわりに／スマホ各部の名称と機能／必須！アプリのインストール方法／自分だけのコントロールセンターをつくろう／

これだけ知っておけば安心 スマホ用語集

書名：いちばんカンタン！ やってみたい スマホ活用術

著者：岡嶋 裕史（監修）

定価：1650円（税込）／192頁／A5判／ISBN：978-4-471-03501-3

監修者 岡嶋 裕史（おかじま ゆうし）

東京都出身。中央大学国際情報学部教授。中央大学政策文化総合研究所所長。学校法人神戸学園顧問。博士（総合政策）。専門分野は情報ネットワーク、情報セキュリティ。近著に『趣味どきっ！ こっそりスマホの達人』『NHK趣味どきっ！MOOK ピンチを救うスマホ活用術』（NHK出版）、『70歳からのスマホ・LINE 世界一わかりやすい安心・安全・便利な使い方Q&A大全』（文響社）、共著に『生成AI時代の教養』（風濤社）、著書に『メタバースとは何か』『Web3とは何か』（光文社）、『思考からの逃走』（日本経済新聞出版）などがある。

