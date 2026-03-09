祝映画化、アイプリたちがナムコに集合！ 『ひみつのアイプリ』友情キラめくナムコ限定プライズが登場　2026年3月13日(金)より全国のナムコで順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、ゲーム＆アニメ『ひみつのアイプリ』とのキャンペーン『ナムコであそぼう！ひみつのアイプリ2026春』を3月13日(金)～4月12日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で開催します。

3月13日(金)から公開される『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』を記念したナムコ限定景品が「ナムコ」および「ナムクレ」に登場します。

また、期間中、キャンペーンを実施している「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円を投入でナムコ限定特典の引換券がもらえます。引換券1枚で「スペシャルアイプリカード」を、引換券2枚で「スペシャルカードスリーブ」を1つプレゼントします。ナムコ限定景品とあわせて、店内のアミューズメントゲームでも『ひみつのアイプリ』の世界を楽しめるキャンペーンです。

■ファン必携！友情キラめくナムコ限定プライズが登場

お出かけが楽しくなるマスコットや、思い出のキービジュアルを再現できるアクリルスタンドなど、ファンならうれしいアイテムが勢ぞろい！

映画ひみつのアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット

■ラインアップ：全4種

ひまり ／ みつき ／ つむぎ ／ リング

■サイズ：約15cm

映画に登場するコーデを着たぬいぐるみマスコットが登場！ひまりとみつきは、「ゆうじょうさくらツインコーデ」を着ています。コーデはキラキラのサテン生地で、顔の刺しゅうやコーデ(衣装)のデザインも細かく表現したこだわりのアイテムです。

映画ひみつのアイプリ でふぉめmini 着せかえマスコット

■ラインアップ：全10種

ひまり ／ みつき ／ じゅりあ ／ える ／ すばる ／ おとめ ／ ビビ ／ チィ ／ つむぎ ／リング

■サイズ：約9cm

大好評につき『でふぉめマスコット』の新シリーズが登場！コンパクトなサイズでぐっと持ち歩きしやすくなりました。着せかえもできるのでコーデの交換も可能になり、集めれば集めるほど遊びの幅が広がります。10種類コンプリートして楽しもう！

映画ひみつのアイプリ アクリルスタンド

■ラインアップ：全2種

ひまり ／ みつき

■サイズ

・ひまり：約17cm

・みつき：約16cm

映画に登場する「ゆうじょうさくらツインコーデ」を着た2人の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド。成長した2人が１年目のキービジュアルのポーズを再現し、2つそろえて並べると当時の姿を重ね合わせることができる、物語性あふれるデザインです。

■対象クレーンゲーム機プレイでナムコ限定特典をプレゼント！

3月13日(金)より、キャンペーン実施の「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円投入でナムコ限定特典の引換券がもらえます。引換券1枚で「スペシャルアイプリカード」を、引換券2枚で「スペシャルカードスリーブ」をランダムで1つプレゼントします。

※ナムクレは特典プレゼント対象外です。

※お金を入れる前に、スタッフにお声がけください。

※特典はなくなり次第終了です。

◇特典引換券1枚でプレゼント：

「スペシャルアイプリカード」ひまり(ゆうじょうさくらツインパープル)

※なくなり次第終了

◇特典引換券2枚でプレゼント：

「スペシャルカードスリーブ」(5枚入)【全2種】

※なくなり次第終了 ※絵柄はお選びいただけません。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：

映画ひみつのアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14802

映画ひみつのアイプリ でふぉめmini 着せかえマスコット：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14803

映画ひみつのアイプリ アクリルスタンド：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14804

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/aipri202603R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/aipri202603R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc



◆「ひみつのアイプリ」とは◆

プリティーシリーズの最新作「ひみつのアイプリ」は、主人公たちがアイドルプリンセス「アイプリ」になるために“ひみつの世界”に飛び込み様々な物語が繰り広げられる作品で、2024年4月よりテレ東系列6局ネットアニメ放送が開始され、2025年4月からは2期となる「リング編」が放送中です。あわせて株式会社タカラトミーアーツより「ひみつのアイプリ」と「アイプリバース」2種類のアミューズメントゲームが稼動しています。

3月13日(金)からは『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』の公開を予定しています。

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

(C)T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026

(C)Bandai Namco Experience Inc.