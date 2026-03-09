QuizKnockに最も詳しいのは誰だ！　視聴者参加型イベント「QuizKnock検定」の詳細が公開されました【QuizKnock10周年プロジェクト】

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、2026年10月2日（金）に迎える10周年に向けて展開中の「QuizKnock10周年プロジェクト」の一環として、4月16日（木）に視聴者参加型のオンラインイベント「QuizKnock検定」を開催いたします。









伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」は、2026年に活動10周年を迎えるにあたり、2025年10月2日に「QuizKnock10周年プロジェクト」を立ち上げました。これまでQuizKnockに関わってくださった全ての皆さまに感謝を伝えていくとともに、ここからさらに挑戦し続けるQuizKnockの姿をお見せしていきます。

「QuizKnock検定」は、そんな「QuizKnock10周年プロジェクト」の一環として行われる視聴者参加型のオンラインイベントです。

開催日は、YouTubeチャンネル「QuizKnock」が9周年を迎える2026年4月16日（木）。QuizKnockがWebメディアとして活動を開始した約半年後、2017年4月16日にYouTubeチャンネル「QuizKnock」に初めて動画が投稿されました。今回のイベントでは、この9年の間に公開された2200本以上の動画に加え、Webメディア「QuizKnock」の記事や各メンバーのエピソードなど、QuizKnockに関する様々な知識を問う問題が出題されます。

クイズはすべて択一形式で、株式会社batonが開発したクイズ出題サービス「Quiz Pitcher（https://quizpitcher.com/ ）」を使用して出題されます。専用アプリのインストールは不要で、誰でもブラウザから手軽にクイズに挑戦できます。参加者は、YouTubeライブの生放送中に出題されるクイズに、お手持ちのスマートフォンやPCからリアルタイムで解答します。

問題は全部で100問。QuizKnockの活動期間を4つに分け、4つのラウンドで25問ずつ出題します。最後まで参加すると、ラウンドごとの得点やランキング、全体の成績などのデータや、今回の検定のために用意した特別な「称号」を手に入れることができます。昔からQuizKnockを応援してくれている方も、10周年プロジェクトをきっかけにQuizKnockを知ってくれた方も、ぜひご参加ください。

「QuizKnock検定」開催概要

■詳細ページ

https://www.portal.quizknock.com/events/31a81ed4-58ef-80d1-8142-c2869d949d55

■日時

2026年4月16日（木）

開始時刻 18時30分（予定）

■出演者

伊沢拓司、ふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、東問、東言

※出演者は変更になる可能性があります

■参加方法

１.YouTubeチャンネル「QuizKnock（https://www.youtube.com/@QuizKnock ）」のYouTubeライブを視聴しながら、専用ページ（Quiz Pitcher）にアクセス

２.インターネットに接続可能なPCやスマートフォン、タブレットを用いて解答

QuizKnock10周年プロジェクト 概要

・期間：2025年10月2日（木）から1年間

・公式サイト：https://10th.quizknock.com/

・公式X：https://x.com/qk_10th

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MonGon_ch

・ハッシュタグ：#QuizKnock10周年プロジェクト

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/