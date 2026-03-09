お花をもっと好きになれるコミュニティ「ハナノヒHananowa」をCommuneで開設

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、花の総合仲卸を手がける株式会社フレネットHIBIYAのオンラインコミュニティ「ハナノヒHananowa(ハナノワ)」にCommuneが導入されたことをお知らせいたします。

本コミュニティは、お花が大好きでコアな情報を取り入れたい方はもちろん、興味はあるけれど「難しそう」「枯らしてしまいそう」と感じている方までが集い、ユーザーと生産者が相互コミュニケーションをお楽しみいただけます。「知らなかった！」「真似できそう！」という発見や情報を共有し合うことで、すべての方が「お花をもっと好きになる」体験をすることを目指しています。

「ハナノヒHananowa」URL：https://hananohihananowa.commmune.com/

「ハナノヒHananowa」について

本コミュニティは、「お花をもっと好きになる」をコンセプトに、お花好きのユーザーと生産者が直接つながる場です。ユーザーと生産者による双方向のコミュニケーションの中で、花の情報や生産者の想いに触れることで、花のある暮らしをより深く楽しむきっかけを提供します。

コミュニティでは、次のようなコンテンツを用意しています。投稿やログイン、アンケート参加など特定のアクションに応じてマイルが付与されます。マイルをためることでランクが上がり、ランクに応じた特典やイベント優先参加権なども予定しています。

- お花のある暮らしユーザー同士がお気に入りの飾り方や好きなお花をシェアしたり、日々の気づきを投稿したりできる場所です。「気軽に相談（Q&A）」コーナーでは、お花の管理に関する相談をすることができます。- 生産者紹介普段なかなか知ることのできない生産現場の様子や特徴など、全国各地のこだわりを持つ生産者様を紹介しています。産地ならではのリアルな情報を知ることで、お花への愛着をより深めることができます。- 育て方ガイド・旬の花コラム時期に合わせた旬のお花の魅力や花言葉、ご自宅で長く楽しむためのコツなどを専門的な視点から定期的にお届けします。

「ハナノヒHananowa」登録はこちら：https://hananohihananowa.commmune.com/(https://hananohihananowa.commmune.com/)







ご担当者様の声

株式会社フレネットHIBIYA 企画推進部 ハナノヒmarket推進グループ グループリーダー

田口陽平様

なぜ今コミュニティなのか

私たちは生花仲卸として、たくさんの生産者様との繋がりの中でお花を提供させて頂いてきました。お花には名前は書いていませんが、１本 1 本に生産してくださった生産者様がいて、こだわりや熱い想いをもって生産されています。

その想いを皆様にお届けし、お花に興味を持っていただきたい、生産者さまのファンになっていただきたい。気軽に購入していただきたい。そんな想いからコミュニティ開設に至りました

なぜCommuneなのか

今回の導入の決め手は、パッケージとして機能が揃っておりカスタマイズが不要だったため、短期間かつ低コストでオープンできる点でした。

導入決定後もオープンまで寄り添って伴走いただき、やらなければならないことを明確に提示いただいたので、準備もスムーズに初期のスケジュールから遅れることがなくオープンすることができました。

コミュニティのこれから

本コミュニティは、「お花をもっと好きになる」をコンセプトにしたサイトです。

「興味があるけど、お手入れが不安」「もっとコアな情報が知りたい」といった様々なお客様のニーズ、「お客様がどんなお花が好きなのか、どう飾っているのか」を知りたいといった生産者様のニーズ、それぞれのご要望にお応えしながら、情報とコミュニケーションを通じて「お花をもっと好きになる」サイトを実現していきます。

フレネットHIBIYAについて

日比谷花壇グループ企業である株式会社フレネットHIBIYAは、花卉関連商品の総合的な卸売・小売事業と加工受託事業を展開しています。全国の生産者と花店を繋ぎ、新鮮で高品質な花々を迅速かつ効率的に供給することで、豊かな花のある暮らしをサポート。独自の物流ネットワークと長年の経験を活かし、多様なニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、花を通じた感動体験の創造に貢献しています。

URL：https://www.frenet-hibiya.co.jp/

Communeについて

Communeは、企業が顧客や従業員との信頼関係を深め、ビジネス成果につなげる「信頼起点経営」を支援するコミュニティサクセスプラットフォームです。コミュニティの設計・運営・分析をワンストップで支援し、双方向の交流によるエンゲージメント向上やファンづくりを通じて、関係性を事業成長の原動力にします。戦略立案から実行まで豊富な実務支援も提供します。

サービスサイト：https://commune.co.jp/(https://commune.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Commune&utm_content=TOP)

資料ダウンロード :https://commune.co.jp/wp/product-materials/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=materials&utm_content=DL

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja