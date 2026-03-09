テラチャージ、くら寿司4店舗にEV用急速充電器を設置しサービス開始

Terra Charge 株式会社

EV(電気自動車)向け充電サービス「Terra Charge(テラチャージ)」を展開するTerra Charge 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:徳重徹、以下「当社」)は、くら寿司株式会社(本部:大阪府堺市、代表取締役社長:田中邦彦、以下「くら寿司」)の「くら寿司池田西店」「くら寿司北津守店」「くら寿司東貝塚店」「くら寿司 江戸川店」の4店舗へEV用急速充電器を設置し、サービスを開始いたしました。

なお、回転すしチェーンへのテラチャージ導入は今回が初の事例となります。本件は今後の全国展開を見据えた実験的導入としてスタートしており、利用状況や利便性を検証してまいります。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EVの普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

くら寿司は、食の安全・安心へのこだわりだけでなく、持続可能な社会の実現に向けた環境負荷低減などの取り組みを推進しています。このたび、その一環として、短時間の滞在でも効率よく充電ができる急速充電器を備えた、テラチャージ株式会社のサービスを導入いたしました。

くら寿司の商品イメージ画像

現在、国内では約6.8万口（※1）の充電器が設置されていますが、当社はその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

当社のサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して利用できる環境を提供してまいります。

（※1） 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf)

■設置充電器詳細

充電器仕様：急速充電器（50kW出力）各1基1口ずつ

1.くら寿司池田西店

住所：大阪府池田市中川原町367-1

2.くら寿司北津守店

住所：大阪府大阪市西成区北津守4-1-32

3.くら寿司東貝塚店

住所：大阪府貝塚市小瀬188

4.くら寿司江戸川店

住所：東京都江戸川区一之江7-49-17

施設外観のイメージ画像

くら寿司池田西店の設置充電器画像

くら寿司北津守店の設置充電器画像

くら寿司東貝塚店の設置充電器画像

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。





＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のような飲食店など、日常的に利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/