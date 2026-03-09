人的資本経営を“社内浸透”から動かす「インターナルブランディング研修」提供開始

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、理念・パーパス浸透や従業員エンゲージメント向上を目的とした法人向け研修「インターナルブランディング研修(https://educ.sendenkaigi.com/biz/training/internal-branding/)」の提供を開始します。

原理原則の体系理解に加え、ワークショップ形式で自社課題の整理から戦略設計、施策立案までを実践的に習得できます。

■パーパス経営を実現するためのインターナルブランディング研修とは

本研修は、インターナルコミュニケーションとインナーブランディングを体系的に学ぶ法人向け研修です。

理念・パーパスを社員の意識と行動に落とすための設計手法を扱います。ワークショップを通じて、自社の組織課題を言語化し、打ち手まで落とし込みます。社内広報・人事・ブランド・経営企画など部門横断で活用できる内容です。

いま企業には、人的資本経営の開示やエンゲージメント向上が経営課題として求められています。一方で、理念が現場に浸透せず、施策が点在して成果が見えにくい課題も増えています。本研修は「戦略設計→実装」をつなぎ、組織変革を前に進める実務力の獲得を支援します。

こんな方におすすめです。

- 理念・パーパスの浸透を“施策”ではなく“仕組み”として設計したい企業- 社内広報や組織開発を、経営課題と接続して推進したい企業- 離職防止やエンゲージメント向上の打ち手を、根拠ある形で整えたい企業

☑️なぜ今か

- 人的資本経営の進展で、理念浸透とエンゲージメントが経営指標化しているため- 働き方の多様化で、社内コミュニケーションの設計難易度が上がっているため- 施策が点在しやすい領域だからこそ、戦略設計から再整理する必要があるため

☑️研修のポイント

- 原理原則を体系化し、「社内浸透」を再現性ある設計に落とし込む- 自社テーマで課題分析→目的設定→施策設計までをワークショップで実装- 経営層の巻き込み方も含め、組織変革の進め方を実務視点でナレッジ化する

☑️このような企業・部門におすすめ

- 社内広報を担う広報／コーポレートコミュニケーション部門- 組織課題を扱う方人事／組織開発／エンゲージメント推進部門- 経営企画／ブランド推進／理念浸透の推進責任を持つ組織・部門

≪研修概要≫

テーマ：パーパス経営を実現するためのインターナルブランディング研修

実施形式：ワーク型 対面 オンライン

研修の詳細はこちら :https://educ.sendenkaigi.com/biz/training/internal-branding/

▶カリキュラムモデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2888/table/723_1_cad8a2aa443d7b6fa6fb9e8b8788bf75.jpg?v=202603091151 ]

*想定カリキュラムモデルです。ご要望に合わせてカスタマイズ可能です。

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社宣伝会議 法人研修事務局

電話：03-3475-3010

メール：training@sendenkaigi.co.jp