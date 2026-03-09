ヨットの帆から生まれた高機能ファブリック「X-PAC」採用。軽くタフで水に強いショルダーバッグ「ace. ラグレンティス クロスX」発売

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.（エース）」から、オンオフ兼用ショルダーバッグシリーズ「ラグレンティス クロス」の新モデル「ラグレンティス クロスX」を発売します。

本体素材に高機能ファブリック「X-PAC（エックスパック）」を採用し、軽量性・耐久性・耐水性を兼ね備えました。直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次発売開始しました。

軽く、タフで、水に強い。高機能ファブリック「X-PAC」

「X-PAC」は、ヨットの帆の素材開発から生まれた高機能ファブリックです。

表面のナイロン生地に、引き裂き強度を高めるX字状のポリエステルファイバーと、防水性に優れたフィルムを組み合わせた3層構造で構成されており、軽量性・耐久性・防水性を兼ね備えています。

過酷な環境下で使用されるアウトドアギアにも幅広く採用されている、信頼性の高い素材を「ラグレンティス クロス」のボディの一部に採用しました。

【商品特徴】

1、小物を素早く取り出せる外ポケット。

2、雨の浸水を防ぐ「コーティングファスナー」。

3、左右どちらにでも使える、付け替え可能なショルダーベルト。

4、ボトルや折りたたみ傘を収納できる「ボトルホルダー」。

5、カバンの中で荷物を動かないように固定する「パーテーションシステム」。

6、洋服のポケット感覚で使える、スマートフォンの収納に適した「スマートアクセスポケット」。

7、メガネやサングラスをそのまま収納できる「アイウェアポケット」。

8、タブレット端末またはノートPCに対応する「スリーブポケット」。

9、A4ファイル収納対応サイズ。

※品番によって搭載機能が異なります。【商品詳細】の搭載機能をご確認ください。

【商品詳細】

ブランド：ace.

シリーズ：ラグレンティス クロスX

主素材：ナイロン（X-PAC）

副素材：ナイロン(コーデュラバリスティック(R))

カラー：ブラック

形状／品番／サイズ（W×H×D）／容量／税込価格（搭載機能）：

ショルダー縦 ／ 20061 ／ 13×22×6cm ／ 2L ／ 8,250円（1.2）

ショルダー横 ／ 20062 ／ 27×17×10cm ／ 5L ／ 10,450円（1.2）

ボディバッグ小 ／ 20063 ／ 17×31×10cm ／ 5L ／ 12,100円（1.2.3.5.8）

ボディバッグ大 ／ 20064 ／ 17×34×10cm ／ 6L ／ 13,200円（1.2.3.5.8）

ショルダー縦大 ／ 20065 ／ 27×28×10cm ／ 8L ／ 14,300円（1.2.4.8）

スリングバッグ ／ 20066 ／ 38×26×10cm ／ 10L ／ 17,600円（1.2.3.4.6.7.8.9）

ショルダー横大 ／ 20067 ／ 35×29×14cm ／ 16L ／ 22,000円（1.2.3.4.6.8.9）

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c42024/

【ace.（エース）とは】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。

日本含むアジアマーケット中心に展開中。

ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/