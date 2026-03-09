デザインのチープさが「損」を招く？ 購入をやめてしまうラベルやシールのデザインとは

株式会社NEXER

■商品のラベルやシールのデザイン、購入の決め手になる？

スーパーやお店で商品を手に取るとき、多くの人は価格や中身をまず確認するでしょう。

しかし、商品に貼られたラベルやシールのデザインが、無意識のうちに購買行動に影響を与えている可能性はないでしょうか。色使いやフォント、素材の質感といった要素は、商品の「第一印象」を左右する大切なポイントです。

ということで今回はARC株式会社と共同で、全国の男女500名を対象に、「商品の『ラベル・シール』が購買行動に与える影響」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとARC株式会社による調査」である旨の記載

・ARC株式会社（https://www.arc.jp/）へのリンク設置

「商品の『ラベル・シール』が購買行動に与える影響に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月18日 ～ 3月2日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：スーパーやお店で商品を選ぶとき、商品に貼られているラベルやシールのデザインが購入の決め手になったことはありますか？

質問2：ラベルやシールのデザインで「この商品は良さそう」「買ってみたい」と感じるのはどんな要素ですか？（複数回答可）

質問3：逆に、ラベルやシールのデザインが「安っぽい」「信頼できない」と感じて購入をやめたことはありますか？

質問4：購入をやめた理由として当てはまるものは何ですか？（複数選択可）

質問5：お気に入りの商品で「パッケージやラベルのデザインが好き」と思うものはありますか？

質問6：そのパッケージやラベルのデザインは、どのような点が魅力的だと感じていますか？

質問7：商品のラベル・シールは、購入判断にどの程度影響しますか？

質問8：そう思う理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■16.4％が、ラベルやシールのデザインが「購入の決め手になったことがある」と回答

まず、スーパーやお店で商品を選ぶとき、商品に貼られているラベルやシールのデザインが購入の決め手になったことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した人が16.4％、「ない」と回答した人が83.6％でした。

約6人に1人が、ラベルやシールのデザインをきっかけに商品を購入した経験があるということになります。

■決め手になった人の65.9％が「色使いが好み・目を引く」と回答

続いて、ラベルやシールのデザインが購入の決め手になったことがある方に「この商品は良さそう」「買ってみたい」と感じる要素について聞いてみました。

もっとも多かったのは「色使いが好み・目を引く」で65.9％でした。次いで「『限定』『新商品』などの訴求が分かりやすい」が42.7％、「ロゴやイラストがかわいい／おしゃれ」が36.6％と続きました。

色使いは、売り場で商品を一瞬見ただけで目に飛び込んでくる要素です。限定感や新商品の訴求も、消費者の「試してみたい」という気持ちを後押しする力があることがわかります。

■12.0％が、デザインが「安っぽい」「信頼できない」と感じて購入をやめた経験あり

続いて、逆にラベルやシールのデザインが「安っぽい」「信頼できない」と感じて購入をやめたことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した人は12.0％、「ない」と回答した人は88.0％でした。

購入の決め手になった経験がある人は16.4％でしたが、デザインが原因で購入をやめた経験がある人も12.0％いるという結果です。良いデザインがプラスに働くだけでなく、悪い印象を与えるデザインはマイナスに直結することがうかがえます。

■購入をやめた理由、1位は「デザインがチープに見えた」で55.0％

デザインが原因で購入をやめた経験がある方に、その理由を聞いてみました。

もっとも多かったのは「デザインがチープに見えた」で55.0％でした。続いて「誇大表現っぽく感じた（うさんくさい）」が46.7％と、半数近くにのぼりました。

チープなデザインや誇大表現は、商品そのものの品質に対する不安を消費者に抱かせてしまうようです。ラベルの貼り方が雑であったり、情報の整理が不十分だったりすることも、信頼感を損なう原因になっていると言えるでしょう。

■14.2％が、パッケージやラベルのデザインが好きなお気に入り商品が「ある」と回答

続いて、お気に入りの商品で「パッケージやラベルのデザインが好き」と思うものがあるかも聞いてみました。

その結果「ある」と回答した人は14.2％、「ない」と回答した人は85.8％でした。

どのような点が魅力的だと感じたかも聞いてみたので、一部を紹介します。

そのパッケージやラベルのデザインは、どのような点が魅力的だと感じていますか？

・オーロラのような透け感のあるグラデーションカラーが印象的で、光の当たり方で色が変わるように見えるのが魅力的だと感じています。（30代・女性）

・昔から変わり過ぎない、見た目で「これ」と分かるようなデザイン。シンプルでわかりやすいもの。（30代・女性）

・品物の名前の部分が金色に光っていて、売り場でも目立っており、テンションが上がります。（50代・女性）

・ゴールドで高級感があるパッケージなので品質が高そうに感じています。（50代・女性）

お気に入りのデザインとして挙げられた回答を見ると、「シンプルでわかりやすい」「ブランドらしさが感じられる」「高級感がある」といったポイントが共通しています。

長年にわたって親しまれているデザインへの安心感や、売り場で目を引く華やかさも、消費者にとって魅力的な要素であることがわかります。

■24.6％が、ラベル・シールは購入判断に「影響する」と回答

最後に、商品のラベル・シールが購入判断にどの程度影響するかを聞いてみました。

その結果「とても影響する」が3.8％、「やや影響する」が20.8％で、合わせて24.6％の人がラベル・シールは購入判断に影響すると回答しました。

一方「あまり影響しない」は40.2％、「まったく影響しない」は35.2％で、影響しないと感じている人は75.4％にのぼります。

それぞれの回答理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

商品のラベル・シールが購入判断に「影響する」と回答した理由

・かわいさやキラキラしてるものなどは目を引きやすく手に取りやすいから。かわいいものだと家に置いておいてもおしゃれだから。（30代・女性）

・買ったことがないものの判断材料になる。（30代・女性）

・見た目のインパクトは大事だと思う。それだけで商品価値も上がったり、下がったりすると思う。（40代・女性）

・かなり目を引く要素なので、それが魅力的だと商品自体のクオリティも高いと感じやすい。（40代・女性）

商品のラベル・シールが購入判断に「影響しない」と回答した理由

・商品のラベルやシールよりも、価格や内容量、成分などを重視しているから。（30代・男性）

・中身が大事だから。（50代・男性）

・コストパフォーマンスが重要。（40代・男性）

「影響する」と回答した人は、ラベルのデザインが商品の品質や価値の手がかりになっていると感じているようです。初めて見る商品ほど、その判断材料としてラベルの役割が大きくなるのかもしれません。

一方で「影響しない」と回答した人の多くは、「中身が大事」「価格で決める」といった声が目立ちました。商品そのものの品質や価格がまず最優先であり、ラベルのデザインはあくまで付随的な要素と捉えられているようです。

■まとめ

今回の調査では、商品のラベルやシールのデザインが購入の決め手になった経験がある人は16.4％、逆にデザインが原因で購入をやめた経験がある人は12.0％という結果になりました。

特に注目すべきは、デザインがチープに見えたり誇大表現のように感じたりすると、消費者は「信頼できない」と判断して購入を見送るという点です。商品の中身がどれほど優れていても、ラベルやシールの印象が悪ければ、手に取ってもらう機会すら失ってしまう可能性があります。

色使いやフォント、素材感といったデザインの要素は、商品の「顔」とも言える存在です。商品の魅力を最大限に伝えるためにも、ラベルやシールのデザインを見直すことは、購入率を高める有効な一手となるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとARC株式会社による調査」である旨の記載

・ARC株式会社（https://www.arc.jp/）へのリンク設置

【ARC株式会社について】

代表者：代表取締役社長 井川 敏隆

本社所在地：〒492-8502 愛知県稲沢市陸田一里山町53番地

電話番号：

0587-21-2231（代表番号）

0587-77-1011（商品に関するお問い合わせ）

事業内容：プライスラベル / 計量プリンターラベル / ラベルプリンター / ポップシール / オリジナルシール / レジスター用ロールペーパー / 包装機 / ハンドラベラー / バーコードプリンター / 磁気記録駐車券 / 園芸用ラベル / 挿し札 / 紙器 / パッケージ等の開発・製造・販売 / シルク印刷

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作