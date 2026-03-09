マギー審司、“でっかくなっちゃった”耳のライセンス売却！？衝撃査定額に「嘘でしょ！？」　マギー審司の“美人妻”に電話で直撃「権利売りませんか？」、まさかの回答とは...？

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#3を2026年3月5日（木）夜11時より、放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生再スタート応援バラエティ”です。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務めます。

■マギー審司、“でっかくなっちゃった”耳のライセンス売却！？

“びっくりデカ耳”大ブレイク当時の売上は「億はいってる」、現在の印税は「年間2～3万円」

3月5日（木）放送#3では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」にマジシャンでお笑いタレントのマギー審司が登場しました。

師匠・マギー司郎に弟子入りし、絶妙な“ゆるい手品”と耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」で大ブレイク。現在は名古屋を拠点に活動しているマギー審司のもとを訪れ、番組スタッフは「『でっかくなっちゃった』の耳のライセンス売りません？」と持ちかけます。突拍子もない提案に、マギー審司は「ちょっと何を言ってるんですか...？」と困惑しながらも、「僕、耳で生活してる人間ですよ」と返答。耳グッズの印税について「年間2～3万円」と現状を明かしました。一方で、大ブレイク当時の勢いは凄まじく、「東急ハンズ1店舗で3000個売れたんです」「当時1個600円で1か月180万円、そう計算すると、（年間売上は）億はいってるんです」と振り返りました。

また、現在の活動の中心は営業だと言い、「テレビ出てないと死んだと思われる」と苦笑しつつも、「30分のステージで、（日本人）平均の給料1か月分」「営業は月に2～3本」とギャラ事情も語りました。

■マギー審司の“美人妻”に電話で直撃「権利売りませんか？」、まさかの回答とは...？

“でっかくなっちゃった”衝撃査定額にマギー審司「嘘でしょ！？」

さらに、マギー審司の“ネットで話題の美人妻”にも急きょ電話することに。番組ディレクターが直接、「“びっくりデカ耳”の権利売りませんか？」と交渉を持ちかけると、妻はまさかの「いいと思います」「どっちでもいい」と即答。意外な反応にディレクターは驚いたものの、マギー審司は「嬉しかった」「お仕事のことは任せてくれてる」と夫婦の関係性に触れました。

また、マギー審司自身は「いくらだろう...？150万円かなぁ」「150万円だったら売ってもいい」と希望額を提示。売却できた場合の夢として、パン作りにハマっているため「パンを作るキッチンスタジオが名古屋にないから、そういうスタジオを1個持ちたい」「撮影したり、マジック教室をやってもいい。レンタルキッチンとして貸してもいい」と、新たな構想も語りました。

そして後日、スタッフが“びっくりデカ耳”の査定額を伝えに行くと、マギー審司は思わず「嘘でしょ！？」と驚愕することに。一世を風靡した“でっかくなっちゃった”の権利は、一体いくらの価値がついたのか...？査定額を聞いたマギー審司が迷わず決断したその金額とは！？本放送は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

【動画】話題の美人妻にも電話交渉 マギー審司が一世を風靡した耳ネタを売却か!?(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2029783166429581714)

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■「ABEMA」オリジナル特別番組『資産、全部売ってみた』（全3話）番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#3無料見逃し配信URL：https://abema.go.link/jKvqp

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

#1無料見逃し配信：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p1

#2無料見逃し配信：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p2

MC：小島瑠璃子、吉村崇（平成ノブシコブシ）

ゲスト：ゆきぽよ、はるな愛、マギー審司

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）